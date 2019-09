Nightmare - dal profondo della notte: su Netflix in streaming da oggi

Nightmare - dal profondo della notte è su Netflix in streaming da oggi: è il primo film della saga horror che diede vita (letteralmente) a Freddy Krueger, il serial killer nato dalla fantasia di Wes Craven.

La storia di Nightmare - Dal profondo della notte vede protagonisti la giovane Nancy Thompson e i suoi amici, che iniziano ad essere testimoni di eventi strani. Tina ad esempio, confida a Nancy che ha difficoltà a dormire, perché sogna di essere inseguita da un uomo con il viso deturpato e con un guanto dotato di lunghe lame affilate. Sogni talmente vividi, che Tina al risveglio si ritrova con dei tagli ben visibili sulla camicia da notte e un senso di angoscia che le impedisce di rimettersi a dormire. La stessa Nancy ammette di aver sognato un uomo simile a quello sognato dalla sua amica. La notte stessa, dopo una serata trascorsa insieme, i ragazzi vanno a dormire ma Tina si sveglia e sente qualcuno che la sta chiamando dal giardino: è l'uomo dal volto bruciato, che riesce a raggiungerla e ad ucciderla in modo brutale, arrivando a trascinare il suo corpo fin sopra il soffitto della camera da letto, per poi massacrarla. La colpa dell'omicidio cade sul fidanzato di Tina, Rod, che era con lei. Sarà l'inizio di un incubo per Nancy, lo stesso Rod e per il fidanzato di Nancy, Glen.

L'ombra di Freddy Krueger in Nightmare dal profondo della notte

In Nightmare (in originale: A Nightmare on Elm Street) Robert Englund interpreta Freddy Krueger, un serial killer che si muove nel mondo dei sogni e che gli darà una fama inaspettata. Englund, tornerà ad interpretare nuovamente Freddy Krueger nei successivi film della saga e conquisterà gli adolescenti degli anni '80 come antieroe horror e icona pop di quel periodo grazie anche alla sua simpatia e al suo carisma. Accanto a Englund, che in questo film di Wes Craven, è meno "presente" e con il volto più in ombra, rispetto ai successivi film, fanno parte del cast Heather Langenkamp nei panni di Nancy, un giovanissimo Johnny Depp nel ruolo del fidanzato di Nancy, Glen e poi Amanda Wyss e Nick Corri.

Ricordiamo che su Netflix, nel catalogo di settembre, oltre a Nightmare - dal profondo della notte, trovate anche i successivi due film della saga: Nightmare 2 e Nightmare 3!