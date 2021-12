Nightmare Alley: la versione in bianco e nero verrà distribuita nelle sale americane

La versione in bianco e nero di Nightmare Alley, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro, verrà distribuita nelle sale cinematografiche.

Searchlight Pictures ha infatti annunciato che a Los Angeles si potrà vedere in alcuni cinema la versione alternativa di cui aveva parlato il regista messicano recentemente.

Il 14 gennaio chi abita a LA potrà assistere alle proiezioni di Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light, opera che dovrebbe rimanere in programmazione per circa sei giorni.

Guillermo del Toro, parlando di Nightmare Alley, aveva ammesso: "Anche se lo abbiamo girato a colori, lo abbiamo illuminato come se fosse in bianco e nero. Si può vedere esattamente lo stesso livello di design e volevamo dare agli spettatori la sensazione che fosse un approccio al genere classico noir di cui il film fa parte".

Dan Laustsen, direttore della fotografia, aveva aggiunto: "Quando abbiamo ideato il film e lo abbiamo girato, stavamo sempre pensando al colore e al bianco e nero. L'illuminazione classica che ho usato è un omaggio a tutti gli incredibili maestri della cinematografia che mi hanno ispirato".

Nel film La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, un giovane giostraio (Bradley Cooper) ambizioso e grande manipolatore frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell'alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.