Nightmare Alley, Guillermo del Toro: "Ricominciare il lavoro sul set è un processo pieno di ostacoli"

Guillermo del Toro ha parlato della situazione di Nightmare Alley, film le cui riprese erano state interrotte, spiegando quali problemi sta affrontando per poter ricominciare il lavoro sul set.

Gli impegni delle tante star coinvolte sta infatti rendendo complicato poter organizzare le tempistiche previste per la produzione.

Il regista Guillermo del Toro, durante un panel organizzato in occasione del Comic-Con@Home, ha spiegato come sta procedendo il lavoro su Nightmare Alley: "Abbiamo dovuto affrontare il problema delle tempistiche... Avere un cast di questo livello è fantastico, ma le difficoltà nel riprogrammare il lavoro sono enormi perché tutti sono richiesti e devi affrontare gli impegni di ognuno di loro".

Il filmmaker ha però sottolineato: "Mi piace pensare che per ogni problema in ogni film c'è una soluzione. Alle volte non la si vede. Penso che sarà tutto risolto, ma non è semplice".

Del Toro ha inoltre aggiunto: "Non è facile anticipare come sarà il set perché dobbiamo prendere ogni precauzione. Si sta operando in un ambiente chirurgico. Devi essere sterile, avere tutti in una condizione clinica, ma in contemporanea devi ricreare il luna park. Il modo in cui ti avvicini alla situazione è diverso, il modo in cui devi usare le comparse, come le posizioni, come le assumi. Se sono ad esempio assunte per una giornata ora devi ingaggiarle per varie settimane. Anche se non saranno presenti in molte scene devi averle in esclusiva". Le persone presenti sul set non potranno infatti nei prossimi mesi essere coinvolte in produzioni diverse per limitare i rischi di contagio. Guillermo ha quindi spiegato: "Le stai 'comprando' per un periodo, devono avere una relazione esclusiva con il nostro film. Devi seguire dozzine e dozzine di pagine di precauzioni. La mia sensazione è che la pandemia durerà ancora per alcuni mesi e girare diventerà interessante".

Nel cast del lungometraggio ci sono Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, e David Strathairn.

Nel team che collaborerà con Guillermo del Toro ci saranno anche il production designer Luis Sequeira, il direttore della fotografia Dan Laustsen, il supervisore agli effetti speciali Dennis Berardi e il montatore Cam McLauchlin.

La sinossi del film anticipa: "Un ambizioso giovane giostraio (Cooper) con un talento per manipolare le persone con un paio di parole ben scelte ha una relazione con una psichiatra (Blanchett), ancora più pericolosa rispetto a lui. Nel cast del circo ci sono poi Molly (Mara), l'imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nella parte dell'uomo forzuto. Richard Jenkins interpreterà un membro dell'alta società, l'industriale Ezra Grindle".

La sceneggiatura è firmata da Del Toro e Kim Morgan e, per ora, non è stata annunciata una possibile data per la distribuzione.