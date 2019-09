Nightmare 3 - i guerrieri del sogno su Netflix in streaming da oggi

Nightmare 3 - i guerrieri del sogno è disponibile in streaming su Netflix da oggi! Il terzo film della saga, che vede Robert Englund nuovamente nei panni di Freddy Krueger, è uno dei più amati dai fan della saga.

La storia di Nightmare 3 - I guerrieri del sogno è ambientata al Westin Hill, un ospedale psichiatrico dove sono ricoverati alcuni giovani pazienti, tra cui Kristen Parker. Kristen è stata costretta al ricovero perché sua madre è convinta che abbia tentato di uccidersi tagliandosi le vene dei polsi. In realtà Kristen si era svegliata per andare in bagno dopo aver avuto un incubo e aver sognato Freddy Krueger nella casa di Elm Street, già teatro degli eventi raccontati nel primo e ne secondo capitolo, e Freddy le aveva tagliato i polsi dopo averle bloccato le mani sulle manopole del rubinetto del lavandino. Kristen, che per evitare di addormentarsi ed essere uccisa da Freddie, si teneva sveglia costruendo un modellino della casa di Elm Street e consumando eccitanti e caffè. In ospedale incontra Nancy Thompson, che adesso è un medico specializzato in disturbi del sonno. Insieme a Kristen, tra i protagonisti di questa nuova avventura da incubo, ci saranno altri ragazzi, Phillip, un artista appassionato di marionette, Kincaid, un ragazzo con dei problemi caratteriali, Taryn, una ex-tossicodipendente, Will, costretto alla sedia a rotelle da quando ha tentato il suicidio, poi Jennifer, che sogna di diventare un'attrice famosa e infine il dolce Will, un ragazzo che a causa di un trauma, non riesce più a parlare.

Patricia Arquette ed Heather Langenkamp in Nightmare 3 - i guerrieri del sogno

Oltre ad Heather Langenkamp e Robert Englund, fanno parte del cast del film anche una giovanissima Patricia Arquette nel ruolo di Kristen e - tra coloro che saranno diventati famosi più avanti - anche Laurence Fishburne. Craig Wasson, che interpreta il dottor Goldman è uno dei volti più noti del cinema anni '80, già interprete di Omicidio a luci rosse di Brian De Palma. La regia è affidata a Chuck Russell mentre soggetto e sceneggiatura portano la firma di Wes Craven e Frank Darabont (che in seguito avrebbe diretto Le ali della libertà, Il miglio verde e The Walking Dead)

Vi ricordiamo che su Netflix, nel catalogo di settembre, oltre a Nightmare 3 - i guerrieri del sogno, potete vedere in streaming anche il primo e il secondo film della saga!