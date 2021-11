Nightmare 3 - I guerrieri del sogno: il guanto di Freddy Krueger venduto per 135 mila euro

Il guanto che Freddy Krueger ha indossato in Nightmare 3 - I guerrieri del sogno è stato venduto all'asta per ben 135mila dollari.

Dal 9 all'11 novembre, Prop Store ha indetto un evento durante il quale ha messo all'asta diversi memorabilia cinematografici, tra cui il guanto indossato da Freddy Krueger in Nightmare 3 - I guerrieri del sogno, venduto per ben 135 mila dollari.

Robert Englund nei panni di Freddy Krueger, signore degli incubi

Come riportato da Bloody Disgusting, l'Entertainment Memorabilia Live Auction si è svolta per tre giorni a Hertfordshire, nel Regno Unito. Sul fronte horror, il guanto consunto indossato dal celebre Freddy Krueger - interpretato da Robert Englund - in Nightmare 3 - I guerrieri del sogno è stato venduto alla cifra record di 135 mila dollari. E non si tratta nemmeno del prezzo più alto! Il guanto, infatti, si è piazzato soltanto all'undicesimo posto della lista dei memorabilia venduti alla cifra più elevata.

Prop Store ha spiegato: "Centinaia di collezionisti provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento per l'Entertainment Memorabilia Live Auction, che ha raggiunto risultati straordinari. Oltre 400 oggetti rari e da collezione sono stati venduti nel corso del primo giorno dell'evento".

Nightmare 3 - I guerrieri del sogno è il terzo capitolo della saga creata da Wes Craven. Il film è ambientato un anno dopo gli avvenimenti narrati nel secondo film e ben sei anni dopo quanto accaduto nel primo lungometraggio.