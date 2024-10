Nicole Kidman ha trovato le scene di sesso di Babygirl liberatorie "con la donna in controllo"

Sebbene Nicole Kidman non sia nuova a ruoli sessualmente provocanti, 25 anni dopo aver recitato in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, il suo nuovo film in uscita, Babygirl, ha al centro una dinamica sullo schermo poco esplorata.

Durante una recente intervista sul film, in uscita nelle sale il giorno di Natale, la vincitrice dell'Oscar ha parlato dell'esperienza "liberatoria" di recitare al fianco di Harris Dickinson nel thriller erotico diretto da Halina Reijn per A24.

"Come attrice sono sempre stata alla ricerca, mi chiedo sempre: dove non sono ancora stata? E cosa posso esplorare come essere umano?", ha spiegato l'attrice, secondo quanto riportato da People. "E questa era un'area in cui non ero mai stata".

Babygirl: Nicole Kidman sul set del film

Babygirl ha come protagonista la Kidman nel ruolo di Romy, un'amministratrice delegata di alto livello che mette a rischio il lavoro di una vita quando inizia una torrida relazione con il suo stagista Samuel (Dickinson), molto più giovane di lei. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Babygirl e il trailer ufficiale.

La Kidman ha continuato: "C'è una sorta di salto dalla scogliera in cui si dice: 'Ok, abbandonerò tutto ed esplorerò questo con le persone di cui mi fido in un genere già impostato, ma speriamo di poter esplorare nuovi territori e soprattutto con una donna al timone'".

"Hai una regista che ti dice: 'Ti proteggerò. Nel film non ci sarà nulla che non ti faccia sentire a tuo agio. Andrà tutto bene'", ha aggiunto. Kidman ha anche spiegato che la performance ha richiesto un'enorme fiducia nella sua giovane co-star. Dickinson ha ammesso: "Ovviamente c'erano giorni in cui entravo in scena terrorizzato o non sapevo come avrei dovuto fare. Ma non c'è mai stato un giorno in cui, se la scena non funzionava o se non eravamo a nostro agio o non stavamo ottenendo qualcosa, non abbiamo mai pensato che prendersi il tempo fosse più importante. Come a dire: 'Ok, prendiamoci tutti una pausa per un secondo'".