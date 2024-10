Babygirl: Nicole Kidman vittima del desiderio nel trailer del film erotico

A24 ha diffuso in streaming il trailer di Babygirl, nuovo thriller erotico che ha debuttato in concorso all'81ª Mostra del Cinema di Venezia il 30 agosto e che uscirà nelle sale americane il giorno di Natale. Nicole Kidman ha vinto il premio come miglior attrice a Venezia per la sua interpretazione nel film.

La storia segue la Kidman nei panni di una dirigente d'azienda di alto livello che "mette a rischio la sua carriera e la sua famiglia quando inizia una torrida relazione con il suo stagista molto più giovane (Harris Dickinson)".

Il cast di supporto comprende Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregor, Victor Slezak, Vaughan Reilly e Leslie Silva. La pellicola non ha ancora una data d'uscita confermata nel nostro paese.

Babygirl, sesso e desiderio

"Tutti noi portiamo con noi una piccola scatola nera piena di fantasie tabù che non potremmo mai condividere con nessuno. Sono affascinata dalla dualità della natura umana e questo film è un tentativo di fare luce, senza giudicare, sulle forze opposte che compongono le nostre personalità", ha dichiarato la regista Halina Reijn a Venezia. "Per me il femminismo è la libertà di studiare la vulnerabilità, l'amore, la vergogna, la rabbia e la bestia interiore di una donna". Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Babygirl, visto al Lido di Venezia.

Nicole Kidman sul suo thriller erotico Babygirl: "Le riprese mi hanno devastata, volevo mollare"

"Il film parla di sesso e desiderio, parla dei nostri pensieri più intimi, del matrimonio. Verità, potere, consenso. E quindi il linguaggio nel sesso. È la storia di una donna, una storia liberatoria, raccontata da uno sguardo personale. Per quanto mi riguarda, la regista ha reso unica la storia, ritrovandomi al centro di materiale profondo e liberatorio", ha dichiarato la Kidman sempre dal Lido.

Il film segna la terza collaborazione tra Reijn e A24, che ha distribuito il suo debutto alla regia Instinct nel 2019 e il suo film successivo Bodies Bodies Bodies nel 2022. Rejin è sceneggiatrice e produttrice, oltre che regista. Tra i produttori esecutivi figurano Christine D'Souza Gelb, Erika Hampson e Zach Nutman. David Hinojosa e Julia Oh producono.