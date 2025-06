Nicole Kidman star e produttrice della serie Girls and Their Horses

La star australiana Nicole Kidman ha trovato un altro progetto televisivo di cui occuparsi: la serie tratta dal romanzo Girls and Their Horses.

Nicole Kidman sarà prossimamente protagonista di una serie tv in occasione di Girls and Their Horses, un adattamento del romanzo scritto da Eliza Jane Brazier.

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, sarà una co-produzione tra Legendary Television e Amazon MGM Studios, in vista di una distribuzione in streaming su Prime Video.

I dettagli della serie

Brazier firmerà la sceneggiatura del pilot della serie e sarà coinvolta come produttrice.

Girls and Their Horses avrà Jennia Lamia, in precedenza nel team di The Perfect Couple, coinvolta come showrunner e produttrice esecutiva.

A Family Affair: Nicole Kidman in una scena del film

Nicole Kidman, oltre a essere protagonista, sarà anche produttrice esecutiva in collaborazione con Per Saari per conto di Blossom Films.

Al centro della trama c'è un mistero legato a un omicidio che avviene nella comunità di Rancho Santa Fe, in California. La famiglia Parker, da poco benestante, cerca di far entrare le loro figlie teenager nel mondo rarefatto e alle volte mortale delle gare di equitazione.

Le serie interpretate dall'attrice australiana

Kidman, recentemente, è stata nuovamente protagonista di Nove perfetti sconosciuti, serie arrivata alla seconda stagione in cui ha il ruolo di una donna che gestisce delle situazioni molto complesse, provando ad aiutare i suoi 'clienti'. Tra i prossimi progetti dell'attrice australiana ci sono inoltre Scarpetta, progetto destinato a Prime Video, e Margo's Got Money Troubles per Apple TV+.

In precedenza la star ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione di Big Little Lies di cui in futuro potrebbe forse essere realizzata una nuova stagione, Top of the Lake: China Girl, The Undoing, Lioness, che ha tra le sue star anche Zoe Saldana, ed Expats.