Spider-Man: Brand New Day, la Marvel ha puntato Nicole Kidman: ecco per quale ruolo

Nelle ultime settimane, molteplici fonti hanno affermato che i Marvel Studios avrebbero intenzione di inserire nel cast di Spider-Man: Brand New Day una donna nel ruolo del cattivo principale.

Secondo quanto è emerso in seguito, lo studio starebbe cercando una persona di età compresa tra i 30 e i 50 anni per interpretare l'antagonista misteriosa, anche se non è ancora chiaro di chi si tratterà. L'arrampicamuri della Marvel ha solo una manciata di nemici femminili e non è escluso che un personaggio come Hobgoblin o Camaleonte possa essere subire un cambio di genere.

Oggi, la nota insider MyTimeToShineHello ha riportato l'indiscrezione secondo cui Nicole Kidman sarebbe in lizza per interpretare proprio la grande cattiva di Spider-Man: Brand New Day.

Nicole Kidman sarà la prossima big star di Hollywood a unirsi al MCU?

Val Kilmer e Nicole Kidman in una scena di 'Batman Forever'

Non è chiaro se l'attrice sia in trattative in questo momento con i Marvel Studios, ma visti i suoi trascorsi con i film tratti da fumetti, non vediamo perché la Premio Oscar non dovrebbe cogliere al volo l'occasione di unirsi al MCU. Ricordiamo che in precedenza, Kidman è apparsa in Batman Forever del 1995 e più di recente in Aquaman del 2018, al fianco di Jason Momoa nel defunto DCEU.

Aquaman: un'immagine dell'attrice Nicole Kidman

Kidman è una delle più grandi star di Hollywood e sicuramente alla Marvel farebbe comodo un attrice di livello come lei; tra i suoi successi possiamo ricordare Moulin Rouge!, Paddington, The Perfect Couple e Babygirl. Con l'Hulk di Mark Ruffalo che si dice apparirà in Spider-Man: Brand New Day, non si può escludere la possibilità che Kidman interpreti un cattivo proveniente proprio dalle pagine a fumetti dedicate al gigante verde.

Nel 2018, Kidman aveva spiegato cosa l'avesse attirata in un progetto come Aquaman: "Sapevo che il regista James Wan avrebbe fatto qualcosa di davvero interessante e divertente e volevo lavorare con lui da quando ha iniziato in Australia con un horror a basso budget, e da lì in poi l'ho seguito per tutta la sua carriera".