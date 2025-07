Amori & Incantesimi 2: cast confermato per il sequel cult con Sandra Bullock e Nicole Kidman

Tornano anche Dianne Wiest e Stockard Channing, mentre Evan Rachel Wood rivela di non essere stata richiamata per il seguito.

Dopo anni di voci e speranze, Amori & incantesimi 2 è finalmente realtà: il sequel del film del 1998 con protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman è in fase di sviluppo presso Warner Bros., e negli ultimi mesi sono emersi dettagli significativi sul cast e sulla produzione.

Tutto quello che sappiamo su Amori & incantesimi 2

Il progetto, inizialmente anticipato nel 2023, ha preso slancio quando WB ha pubblicato un primo teaser a sorpresa sui social, alimentando l'entusiasmo dei fan della pellicola originale. Sebbene all'epoca il film non avesse ottenuto un grande successo al botteghino, è diventato col tempo un vero e proprio cult, amato da generazioni di spettatori e riproposto costantemente in TV e streaming.

Sandra Bullock e Nicole Kidman sono due sorelle-streghe in Amori & Incantesimi

Confermate le due attrici principali, la curiosità si è subito concentrata su chi altro avrebbe fatto ritorno nella suggestiva casa delle sorelle Owens nel New England. La risposta è arrivata: Dianne Wiest e Stockard Channing riprenderanno i ruoli delle iconiche zie, protagoniste della celebre scena dei Margarita di mezzanotte.

Al contrario, Evan Rachel Wood, che interpretava una delle figlie del personaggio di Sandra Bullock nel primo film, ha spiegato via Instagram di non essere coinvolta nel sequel: "Avevo dato la mia disponibilità, anche solo per una battuta. Mi è stato detto che stanno rifacendo il casting. Mi dispiace per i fan, ma non è stata una mia scelta".

Nel cast originale comparivano anche Aidan Quinn, Goran Visnjic, Margo Martindale e altri nomi noti. È improbabile che il personaggio interpretato da Visnjic torni, visto il destino narrativo nel primo film, ma non sono escluse sorprese.

Una scena di Amori & Incantesimi

Il nuovo film sarà diretto da Susanne Bier, regista premiata con Emmy e Oscar, già al fianco di Bullock in Bird Box e di Kidman nelle serie The Undoing e The Perfect Couple. La sceneggiatura porta invece la firma di Akiva Goldsman, già co-autore del primo capitolo.

Il sequel potrebbe attingere da Il libro della magia (2021), seguito letterario scritto da Alice Hoffman, autrice anche del romanzo originale del '95 da cui era tratto Amori & incantesimi. Tuttavia, al momento la trama ufficiale del film non è stata svelata. Amori & incantesimi 2 è atteso al cinema il 18 settembre 2026.