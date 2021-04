Nicole Kidman "non somiglia a Lucille Ball": le foto dal set di Being the Ricardos infiammano la polemica

Dopo la pubblicazione delle foto dal set di Being the Ricardos, scatta la polemica sui social: Nicole Kidman non assomiglierebbe per niente alla vera Lucille Ball.

Le foto dal set di Nicole Kidman e Javier Bardem, impegnati nelle riprese del biopic Being the Ricardos avrebbero riacceso le polemiche dei fan insoddisfatti del casting della Kidman per il ruolo della star Lucille Ball.

Nicole Kidman e Javier Bardem si sono trasformati in Lucille Ball e Desi Arnaz sul set di Being the Ricardos, biopic di Aaron Sorkin ambientato durante una settimana di riprese della popolare serie Lucy ed io. La storia del film prende il via un lunedì, con il cast dello show impegnato nel tavolo di lettura, fino al venerdì successivo, con l'inizio delle riprese alle presenza del pubblico. Lucy e il marito Desi affrontano inoltre una crisi che potrebbe mettere fine alla loro carriera e un'altra che mette a rischio il loro matrimonio.

Le foto hanno riacceso le polemiche dei fan, insoddisfatti dalla scelta della Kidman che non somiglierebbe affatto alla vera Lucille Ball.

"Sono così sbagliati per quei ruoli! Non sono d'accordo con questa scelta di casting" scrive una utente nei commenti alla foto postata su Instagram da JustJared, mentre un'altra aggiunge "Amo Nicole, ma non somiglia per niente a Lucy."

un altro fan si lamenta della mancata scelta della star di Will & Grace Debra Messing, che si era proposta per il ruolo e secondo molti fan sarebbe stata la scelta più giusta:

"Avrebbero potuto risparmiare così tanto tempo e denaro in protesi facciali ingaggiando Debra Messing. È stata derubata della parte per cui era nata. Questo mi farà arrabbiare per sempre."

"Debra Messing dovrebbe essere Lucille Ball. Casting brutale. Nicole non ha senso dell'umorismo" si lamenta un utente, mentre un altro aggiunge semplicemente "Nicole è una brava attrice, ma questo non è un ruolo per lei".