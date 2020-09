Nicole Kidman, Matilda De Angelis parla del loro bacio in una serie: "Sono impazzita"

Matilda De Angelis ha descritto il suo primo incontro e il bacio con Nicole Kidman sul set della serie tv The Undoing, dichiarando che l'attrice premio Oscar "fluttua nell'aria come un angelo". Matilda ha anche parlato della scena di nudo che ha nella serie.

Per vedere The Undoing in Italia bisognerà attendere il mese di novembre ma possiamo scoprire sin da ora, attraverso le parole di Matilda De Angelis, qualcosa in più rispetto alla serie tv che vedrà coinvolte star di fama internazionale come Nicole Kidman, Hugh Grant e Édgar Ramírez.

L'attrice italiana, candidata al David di Donatello per Veloce come il vento, ha preso parte a questo progetto prestigioso nel quale interpreterà il personaggio di Elena Alves, protagonista di un legame molto intenso insieme a Grace Fraser, interpretata invece da Nicole Kidman. Matilda De Angelis ha quindi scelto di raccontare, tramite un'intervista rilasciata ad Interview Magazine, l'emozione vissuta nel momento in cui ha scoperto di essere stata scelta per la parte ma soprattutto le sensazioni provate quando ha girato la scena nella quale bacia per la prima volta il personaggio di Nicole Kidman.

De Angelis ha spiegato che si trovava a casa di sua madre, insieme a suo fratello, quando il suo agente le ha telefonato per dirle che aveva ottenuto la parte. "Sono letteralmente impazzita, perché sapevo che la maggior parte delle scene erano con Nicole Kidman, ed è stata la mia attrice preferita sin da quando ero bambina. È qualcosa che semplicemente non ci accade" ha dichiarato l'attrice, riferendosi a coloro che, come lei, crescono in un contesto rurale e pensano che rimarranno tutta la vita lì, tra fattorie ed animali. Riguardo al festeggiamento post-annuncio, ha invece raccontato: "Come ho festeggiato l'ottenimento del ruolo? Mi sono ubriacata. Sono uscita a ballare con i miei amici e non riuscivo a smettere di sorridere. Poi mia madre e io abbiamo fatto un viaggio a Madrid quel fine settimana. Volevamo fare qualcosa di folle, dato che l'intera vicenda era così folle. Mi ha sempre aiutato così tanto, ed era la persona con cui volevo festeggiare di più" ha dichiarato l'attrice de Il premio che ha quindi dichiarato di aver registrato il suo provino su nastro, senza alcun aiuto, e di aver interpretato la prima scena in cui appare Elena, alla riunione del comitato scolastico con le altre mamme della Reardon School.

Ma cosa è accaduto quando ha incontrato per la prima volta Nicole Kidman sul set? "Quando è arrivata mi sono resa conto che non cammina, fluttua nell'aria come un angelo" ha ammesso De Angelis, aggiungendo "Io ero solo colpita da quanto fosse bella e affascinante. È Nicole Kidman, ma quando la incontri ti senti subito a tuo agio". Rispetto alla scena nella quale le due donne si baciano, l'attrice italiana ha invece raccontato: "Ho amato quel bacio. Ero così orgogliosa! L'ho detto subito a tutti i miei amici. Lo considero il mio primo bacio". In The Undoing vedremo Matilda De Angelis coinvolta anche in una scena di nudo e, a tal proposito, l'attrice ha dichiarato di non aver avuto grossi problemi nel realizzarla: "Che si tratti dei miei occhi, della mia bocca, delle mie tette o della mia vagina, il mio corpo è solo un altro strumento per esprimermi. Sono ancora io. Finché l'obiettivo è comunicare qualcosa di complesso, la nudità può essere un modo potente per esprimere e persuadere".

Ricordiamo che The Undoing sarà visibile in Italia a partire da novembre 2020 su Sky Atlantic.