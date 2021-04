Nicole Kidman è Lucille Ball nelle prime foto di Being the Ricardos

Nicole Kidman ha fatto la sua comparsa sul set losangelino di Being the Ricardos, biopic di Aaron Sorkin dedicato alla star di Lucy ed io Lucille Ball e al marito Desi Arnaz.

Being the Ricardos: Nicole Kidman sul set

Cappelli rossi, sopracciglia disegnate, soprabito nero a coprire il costume anni '50, Nicole Kidman è apparsa in azione sul set di Los Angeles.

Being the Ricardos che sarà ambientato durante una settimana di riprese della popolare serie Lucy ed io. La storia del film prende il via un lunedì, con il cast dello show impegnato nel tavolo di lettura, fino al venerdì successivo, con l'inizio delle riprese alle presenza del pubblico. Lucy e il marito Desi affrontano inoltre una crisi che potrebbe mettere fine alla loro carriera e un'altra che mette a rischio il loro matrimonio.

Nicole Kidman sarà Lucille Ball mentre Javier Bardem avrà la parte del marito Desi Arnaz, l'attore cubano-americano che nella sua carriera è stato anche musicista e presidente della casa di produzione Desilu.

Nel cast ci sono anche J.K. Simmons e Nina Arianda nei ruoli di William Frawley e Vivian Vance, che erano tra gli interpreti della popolare sitcom. Tony Hale avrà la parte di Jess Oppenheimer, produttore e sceneggiatore di I Love Lucy, mentre Alia Shawkat e Jake Lacy saranno Madelyn Pugh e Bob Carroll Jr. Il cast è completato da Clark Gregg, John Rubinstein, Linda Levin, Robert Pine e Christopher Denham.

Jeff Cronenweth sarà il direttore della fotografia di Being the Ricardos. Il progetto vedrà coinvolti dietro le quinte Jon Hutman (production designer), Susan Lyall (costumi), Ellen Brill (set decorator) e Alan Baumgarten (montaggio).