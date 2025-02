Nicole Kidman e Gael Garcia Bernal nelle prime foto del perverso comedy thriller Holland

Si parla di perversioni e tempi comici perfetti per l'intrigante pellicola di Mimi Cave che vede protagonista la coppia di star.

Un thriller imperdibile, almeno sulla carta. Sono state diffuse le prime foto di Holland, intrigante pellicola di Mimi Cave interpretata da un super cast che comprende Nicole Kidman, Gael Garcia Bernal, Matthew Macfadyen e Jude Hill definita da People "estremamente imprevedibile".

Kidman interpreta Nancy Vandergroot, meticolosa insegnante e donna di casa la cui esistenza perfetta col marito, pilastro della comunità di Holland, Michigan, in cui risiedono e col figlio prende una piega inaspettata.

La star di Succession Matthew Macfadyen interpreta il marito di Nancy mentre Jude Hill veste i panni del loro figlio. Quanto a Gael García Bernal, lo vediamo nel ruolo di un amichevole collega di Nancy con la quale inizia a condividere un sospetto "solo per scoprire che nulla nella loro vita è ciò che sembra".

Gael Garcia Bernal in primo piano

Matthew Macfadyen e Jude Hill in una scena

Lo sguardo spaventato di Nicole Kidman in auto

Le dichiarazioni di Mimi Cave

Dopo essersi fatta notare nel 2022 col disturbante thriller Fresh, Mimi Cave ha svelato che il suo nuovo film contiene _"uno strano tipo di umorismo, mi auguro che gli spettatori lo comprendano e si divertano".

La regista confessa di aver preso come fonte d'ispirazione per il personaggio di Holland il ruolo e l'interpretazione di Nicole Kidman in Da morire, cult di Gus Van Sant del 1995:

"Interpreta questa protagonista comica incredibilmente sottotono e sapevo che ce l'aveva in lei, ma forse è da un po' che non recita in un ruolo del genere. Lei è così divertente, così profondamente divertente. Ha dei tempi comici incredibili".

Parlando della loro collaborazione, ha aggiunto: :"Nicole si rende completamente disponibile per i registi mentre è sul set. È davvero incredibile da guardare ed è una persona da cui ho imparato moltissimo. È stata un'esperienza davvero magnifica per me"_.