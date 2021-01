Nicole Kidman: la figlia di Lucille Ball difende la scelta di casting per Being the Ricardos

L'annuncio dell'ingaggio di Nicole Kidman nel ruolo di Lucille Ball nel nuovo progetto di Aaron Sorkin Being the Ricardos ha suscitato vivaci polemiche, prontamente sedate dalla figlia della Ball e di Desi Arnaz, Lucie Arnaz.

Being the Ricardos racconterà quanto accaduto durante una settimana di produzione sul set della serie Lucy ed io. La storia del lungometraggio scritto e diretto da Aaron Sorkin inizierà durante un tavolo di lettura svoltosi un lunedì fino alle riprese davanti al pubblico, in programma nella giornata di venerdì. Lucille Ball e Desi Arnaz affronteranno delle sfide che potrebbero porre fine alle loro carriere e al loro matrimonio.

Nicole Kidman e Javier Bardem sono attualmente in fase di trattative con la produzione per i ruoli di Lucille Ball e Desi Arnaz, ma non tutti hanno gradito la scelta di Sorkin tanto da lamentarsi sui social.

La 69enne Lucie Arnaz ha così deciso di dire la sua in un video postato su Facebook in cui specifica:

"L'accordo è concluso, ma i contratti non sono ancora stati firmati, motivo per cui non ho detto nulla pubblicamente al riguardo, ma ho sentito di dover provare a calmare le acque. In molti hanno da ridire sulla scelta di Nicole Kidman, tanti pensano che il ruolo dovrebbe andare a Debra Messing... Non lo so, ma ecco il punto che vorrei farvi capire: non stiamo facendo un remake di I Love Lucy. Nessuno deve impersonare Lucy Ricardo. È la storia di Lucille Ball, la mia vera madre - non Lucy Ricardo - e suo marito, Desi Arnaz, mio ​​padre - non Ricky Ricardo".

Lucie Arnaz loda il trattamento di Aaron Sorkin e garantisce che il film sarà ricco di humor:

"Si tratta della storia di loro due, di come si sono incontrati e di cosa ha funzionato e non ha funzionato durante il loro show, la loro relazione, la loro storia d'amore. All'interno del film ci sarà I Love Lucy, ma i fan non resteranno delusi. Perciò vi prego di smettere di litigare su chi dovrà interpretare il ruolo".

Dopo la notizia del casting di Nicole Kidman, molti fan hanno citato l'omaggio di Debra Messing che ha interpretato Lucille Ball in un episodio tributo di Will & Grace. L'attrice Valerie Bertinelli ha commentato su Twitter parlando di "furto" alla Messing e quando un utente ha specificato che l'attrice non era disponibile, la stessa Debra Messing ha risposto dichiarandosi disponibilissima.