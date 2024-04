Eyes Wide Shut, Nicole Kidman ha distrutto la sceneggiatura dopo le riprese: 'Non volevo altre zavorre'

Nicole Kidman non porta mai con sé lo stress dei personaggi che ha interpretato. Tutto finisce nel cestino insieme ai suoi copioni, a quanto pare. In vista del gala per l'AFI Life Achievement Award, la Kidman ha recentemente parlato con il Los Angeles Times e ha ammesso di aver distrutto tutti i copioni della sua carriera, compreso quello di Eyes Wide Shut.

"Beh, sono una zavorra", ha dichiarato la Kidman. "Andranno tutti a finire in soffitta o in cantina. Sono un'attrice che viaggia in continuazione e posso vivere anche con una sola valigia. È così che mi approccio alla vita, perché ho sempre dovuto infilare tutto in una valigia e andare avanti".

Eyes Wide Shut: una foto dal set

L'approccio al lavoro di Kubrick, non così sorprendentemente, richiedeva una certa flessibilità, come ricorda bene la Kidman: "Stanley riscriveva scene che avevamo girato per sei settimane. E tu dicevi: 'Ok, fantastico. Come la vedi questa volta?'".

La compostezza e l'impegno nel lavoro sono il marchio di fabbrica per cui la Kidman è diventata famosa, ma provengono da un luogo incredibilmente fragile. Parlando della morte del padre e della sua fede, ha aggiunto:

Eyes Wide Shut, Nicole Kidman sulle scene di nudo: "Io e Kubrick facemmo un accordo"

"Sono aperta alle idee, cambio, mi trasformo e cresco. Ci sono momenti in cui mi sento solida al pensiero di chi sono e dove sono. E ci sono altri momenti in cui dico: 'Oooh, tutto è stato rimosso e tutto sembra molto fragile e non sono sicura di cosa sia'. E questo ha a che fare con l'aver perso delle persone all'improvviso. Credo che questo ti lasci instabile. Per quanto tutti noi presentiamo delle idee, nessuno di noi ha il potere definitivo di sapere cosa sta succedendo".