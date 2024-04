Premio AFI, Nicole Kidman si riferisce a Tom Cruise nel discorso sul palco

Nicole Kidman ha ricevuto il premio alla carriera AFI (American Film Institute) per i suoi quarant'anni di carriera, che include titoli molto apprezzati come Moulin Rouge! e Eyes Wide Shut. All'evento erano presenti diversi colleghi che hanno lavorato con l'attrice ma è ad un attore assente che Kidman ha dedicato un riferimento durante il proprio discorso sul palco.

Ad un certo punto, l'attrice ha ringraziato i partner che hanno condiviso il set con lei:"Alcuni di loro potresti non incontrarli mai più e alcuni di loro li incontrerai di nuovo. Con alcuni di loro farai risate e scherzi incredibili, e piangerai. Di alcuni di loro ti innamorerai e con alcuni ti sposerai". Il riferimento all'ex marito è evidente, visto che oltre all'attuale coniuge Keith Urban, Kidman si è sposata con la star di Mission: Impossible.

Il matrimonio con Tom Cruise

Nicole Kidman e Tom Cruise s'incontrarono nel 1989 mentre lavoravano a Giorni di tuono. Si sposarono nel 1990 e divorziarono nel 2001 dopo essere apparsi in altri due film insieme, Cuori ribelli e Eyes wide shut, il canto del cigno di Stanley Kubrick. La coppia adottò due figli, Isabella (ora 31 anni) e Connor (29 anni). Secondo le voci che circolano tramite i media, il rapporto di Kidman con entrambi sarebbe piuttosto teso a causa della loro affiliazione a Scientology, sulle orme del padre. Nel 2006, Nicole Kidman sposò Keith Urban, con il quale ha avuto le figlie Sunday Rose (15 anni) e Faith Margaret (13 anni).

The Hours: Nicole Kidman e Miranda Richardson

Nel corso della propria carriera, Nicole Kidman ha ricevuto cinque candidature agli Oscar per i film Moulin Rouge!, The Hours, Rabbit Hole, Lion - La strada verso casa e A proposito di Ricardo, vincendolo soltanto per il film del 2003 di Stephen Daldry, in cui interpreta il complicato ruolo di Virginia Woolf al fianco di altre due leggende di Hollywood come Meryl Streep e Julianne Moore, quest'ultima candidata anch'essa agli Academy Award per il ruolo di Laura Brown. A fronte di 9 candidature, The Hours si aggiudicò solo la statuetta per la miglior attrice protagonista.