Lioness: Paramount+ ha rinnovato la serie con Nicole Kidman e Zoe Saldana

Operazione speciale: Lioness è stata rinnovata per una Stagione 2 su Paramount+ ed d'ora in avanti sarà intitolata semplicemente Lioness. La serie è l'ennesima collaborazione tra Paramount e il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, come parte del loro accordo globale.

"Lioness ha conquistato il pubblico di tutto il mondo ed è stata una delle serie globali più viste su Paramount+ lo scorso anno", ha dichiarato Chris McCarthy, Office of the CEO, Paramount Global e presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios.

"Guidata dalla magistrale narrazione di Taylor Sheridan e dalle notevoli interpretazioni di Nicole Kidman e Zoe Saldaña, la seconda stagione promette di immergere il pubblico in un altro avvincente e adrenalinico viaggio".

Operazione Speciale Lioness: una scena

La prima stagione di Operazione speciale: Lioness ha visto appunto protagonista Zoe Saldana nel ruolo di "Joe", un'agente della CIA che dirige un'unità operativa speciale chiamata "Lioness". L'unità utilizza agenti femminili altamente addestrati per infiltrarsi nelle organizzazioni terroristiche e trasformare i loro membri in risorse della CIA - risorse sacrificabili che rischiano la morte prima della cattura. Joe deve tenere segreta la sua vita di spionaggio e separarla dalla sua vita domestica di moglie e madre di due figlie, una tensione che spesso le pesa molto.

Un cast stellare

La serie è interpretata anche da Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton e Hannah Love Lanier. Nicole Kidman e Morgan Freeman hanno avuto ruoli ricorrenti, rispettivamente nei panni del supervisore di Joe e del Segretario di Stato degli Stati Uniti. Nella Stagione 2, Morgan Freeman diventerà un membro fisso del cast.

Operazione Speciale - Lioness: il trailer della serie del candidato all'Oscar Taylor Sheridan

La trama della prima stagione ha introdotto il sergente dei Marines Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) nell'unità di Joe come ultima agente Lioness sotto copertura. Cruz ha affrontato un addestramento brutale (compresa la tortura) per dimostrare di essere pronta ad affrontare una missione ad alto rischio per avvicinare ed eliminare uno dei più grandi finanziatori del terrorismo del pianeta.