Nicolas Winding Refn in lacrime: “Sono morto per 25 minuti. Per fortuna mi ha operato Tom Cruise”

Il regista di Drive e del recente Her Private Hell, ospite a Cannes, ha raccontato la drammatica esperienza dell'arresto cardiaco durato 25 minuti.

Nicolas Winding Refn, a Cannes per presentare la sua ultima fatica, il misterioso Her Private Hell, è scoppiato in lacrime durante la conferenza ricordando di essere morto per 25 minuti tre anni prima e di essere poi tornato in vita.

Her Private Hell, presentato fuori concorso al Festival di Cannes, è il primo film realizzato da Refn in dieci anni. Una "rinascita" in tutti i sensi per il cineasta, che ha ammesso di essersi sentito svuotato prima che la morte venisse a cercarlo.

Her Private Hell: primo sguardo a Sophie Thatcher nel film presentato a Cannes 2026

Nicolas Winding Refn faccia a faccia con la morte

"Prima di morire, ero arrivato alla fine della mia carriera perché non avevo più niente da dire", ha raccontato Nicolas Winding Refn. "Quindi, non c'era più niente che potessi fare".

L'incidente che ha portato quasi alla morte il regista di Drive è legato a un sanguinamento del cuore scoperto per caso. "All'improvviso mi dissero che probabilmente non sarei sopravvissuto, ma che se anche fossi sopravvissuto non sapevano cosa sarebbe successo. Così, due settimane dopo, fui operato".

Nonostante la malattia, il regista danese non ha perso il suo proverbiale umorismo esclamando scherzosamente: "Grazie a Dio il chirurgo era Tom Cruise e ha potuto ripararmi con le sue mani, e poi mi ha riportato in vita con l'elettricità".

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Ricordando la drammatica esperienza del lungo arresto cardiaco, Nicolas Winding Refn è scoppiato a piangere di fronte alla stampa presente a Cannes mentre rifletteva sulla nuova prospettiva di vita che questa esperienza gli ha donato. "Prima di morire ho capito di aver ricevuto un dono, di poter ricominciare da capo. Quante persone hanno una seconda possibilità? Io ho avuto una seconda possibilità da Dio. E posso usarla per il bene", ha detto, commosso.

Trama di Her Private Hell

Il Festival di Cannes ha accolto calorosamente Her Private Hell tributandogli una standing ovation di sette minuti. Il thriller horror vede protagonisti Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Dougray Scott, Diego Calva, Shioli Kutsuna, Aoi Yamada e Hidetoshi Nishijima.

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Al centro della storia troviamo Sophie Thatcher nei panni di una tormentata star del cinema che deve affrontare i suoi problemi irrisolti con il padre quando l'uomo sposa la sua migliore amica. Allo stesso tempo, una presenza misteriosa - conosciuta solo come l'Uomo di Cuoio - e un soldato semplice (Charles Melton) cercano vendetta dopo la scomparsa della figlia di quest'ultimo.