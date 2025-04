Charles Melton nel cast del prossimo thriller di Nicolas Winding Refn: riprese al via in estate

Dopo le recenti collaborazioni con registi del calibro di Todd Haynes e Alex Garland, Charles Melton ha scelto il prossimo grande nome con cui lavorare: Nicolas Winding Refn.

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore ha ufficialmente firmato per il ruolo da protagonista nel prossimo film del regista danese, prodotto da Neon e attualmente intitolato Her Private Hell.

Al momento, i dettagli sul progetto restano avvolti nel riserbo, ma fonti vicine alla produzione lo descrivono come un thriller viscerale, in linea con i titoli che hanno reso celebre Refn, come Drive e Bronson. Il film sarà scritto e diretto dallo stesso cineasta, con la distribuzione a cura di Neon.

Sebbene la casa di produzione non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ha confermato il coinvolgimento di Charles Melton, annunciando anche le co-protagoniste Sophie Thatcher, Kristine Froseth e Havana Rose Liu. Le riprese dovrebbero partire nel corso dell'estate.

I percorsi di Refn e Melton

Melton, noto al grande pubblico per il ruolo di Reggie nella serie Riverdale, ha catturato l'attenzione della critica con la sua intensa interpretazione in May December, film diretto da Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore. La performance gli è valsa una nomination ai Golden Globe e ha segnato una svolta nella sua carriera.

Il sole è anche una stella: Charles Melton in una scena del film

Di recente ha preso parte al film bellico Warfare, firmato da Alex Garland insieme a Ray Mendoza, e ha appena concluso la lavorazione della seconda stagione di Lo Scontro, una delle serie più attese del prossimo catalogo Netflix.

Nicolas Winding Refn, da parte sua, è reduce da diversi progetti in ambito televisivo, tra cui le serie Copenhagen Cowboy per Netflix e Too Old to Die Young per Amazon.

Only God Forgives: Nicolas Winding Refn durante la conferenza stampa del film a Cannes 2013

Parallelamente, circolano aggiornamenti su The Avenging Silence, film annunciato anni fa e girato in gran parte in Corea nel 2024, a quanto riportano fonti vicine a The Hollywood Reporter. Si tratterebbe di una spy story originale con forti tinte noir, ambientata tra Europa e Giappone, con elementi di "glamour, sesso e violenza", secondo le parole dello stesso Refn. Nonostante i rumor, il cast non è stato ancora rivelato ufficialmente, e non è escluso che il progetto possa debuttare a Cannes 2025.