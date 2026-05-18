Nicolas Winding Refn torna con Her Private Hell, ecco il trailer del film!

Il regista presenterà nella giornata di oggi a Cannes 2026 il nuovo lungometraggio con protagonisti Sophie Thatcher e Charles Melton.

Il thriller Her Private Hell, che segna il ritorno alla regia di Nicolas Winding Refn, verrà presentato oggi al Festival di Cannes e, nell'attesa, online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto, come svelato da NEON presentando le immagini inedite, verrà distribuito nelle sale americane a partire dal 24 luglio.

Cosa racconterà il film di Refn

La storia raccontata in Her Private Hell è composta da numerose storyline. Tutti gli eventi sono però ambientati in una metropoli del futuro.

Un gruppo di attrici sta arrivando in un hotel lussuoso dove dovrebbe essere girato un film in stile Barbarella. Nel frattempo, tuttavia, un terribile killer conosciuto con il nome di Leather Man è entrato in azione in città, uccidendo donne innocenti.

Ecco il trailer:

Il cast e i dettagli di Her Private Hell

Tra gli interpreti del film di Nicolas Winding Refn ci sono Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Dougray Scott, Diego Calva, Aoi Yamada, Shioli Kutsuna e Hidetoshi Nishijima.

Il regista, che è anche produttore, ha firmato la sceneggiatura con Esti Giordani. A comporre le musiche è stato il leggendario Pino Donaggio.

Il filmmaker, descrivendo il progetto cinematografico, aveva anticipato che si trattava di una "storia originale piena di sfarzo cinematografico, sesso e violenza".

Le riprese del thriller, che verrà presentato al Festival di Cannes 2026 fuori concorso, si sono svolte in Giappone, nella città di Tokyo.

Refn, nei prossimi mesi, dovrebbe ritornare sul set per realizzare l'annunciato remake di Maniac Cop e le riprese dovrebbero iniziare in autunno. Per ora, tuttavia, non c'è ancora una conferma definitiva da parte dei produttori del progetto cinematografico.