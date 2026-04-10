Her Private Hell: cosa sappiamo del nuovo thriller di Nicolas Winding Refn in programma a Cannes

Il Fuori Concorso di Cannes 2026 ci regalerà un nuovo thriller di Nicolas Winding Refn. Her Private Hell, questo è il titolo della pellicola, sarà un thriller al femminile interpretato da un cast variegato.

La prima immagine di Her Private Hell

Il thriller, girato a Tokyo, narra la storia di una "donna alla ricerca del padre, mentre una strana nebbia avvolge la città e libera una presenza sfuggente e letale" come ha svelato Bloody Disgusting.

E nella prima immagine vediamo la protagonista Sophie Thatcher in primissimo piano avvolta da una luce bluastra dei neon. Con lei nel cast Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Dougray Scott, Diego Calva, Aoi Yamada, Shioli Kutsuna e Hidetoshi Nishijima.

Primo sguardo a Sophie Thatcher in Her Private Hell

Cosa ha detto Nicolas Winding Refn di Her Private Hell

Parlando del suo nuovo thriller, Refn lo aveva definito una_ "storia originale piena di sfarzo cinematografico, sesso e violenza"_.

Il regista, che è anche produttore, ha firmato la sceneggiatura con Esti Giordani. A comporre le musiche sarà il leggendario Pino Donaggio. Her Private Hell sarà presentato in anteprima mondiale nel programma di Cannes 2026.

Tra i prossimi progetti di Nicolas Winding Refn figura il remake di Maniac Cop, che dovrebbe entrare in lavorazione il prossimo autunno.