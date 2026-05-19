Nicolas Winding Refn sogna di unirsi al DCU: "Vorrei dirigere un film su un certo personaggio"

Nicolas Winding Refn ha storicamente rifiutato offerte per importanti film hollywoodiani, ma se gli venisse data la possibilità di dirigere un film DC, "mi piacerebbe moltissimo realizzare Batgirl", ha dichiarato a Deadline. I capi dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, possono prendere nota.

"Dato che Wonder Woman è già stato realizzato, quello mi sembrava un progetto davvero impegnativo", ha affermato Refn.

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Perché Refn vuole dirigere un film su Batgirl?

Perché proprio lei? Refn ha dichiarato: "I costumi, adoro l'estetica. Gran parte di Her Private Hell nasce dalla mia ossessione per le bambole, gli oggetti e il modo in cui si possono far muovere le persone nello spazio e nel tempo. Mi piaceva l'oggettivazione degli oggetti, i supereroi, i fumetti e tutta quella sottocultura. È da lì che provengo. Colleziono giocattoli giapponesi, gioco con i Lego".

Refn, però, preferisce rimanere originale. "Non so se realizzerò mai un vero e proprio franchise", il regista originario di Copenaghen, ha sempre preferito fare cinema a modo suo.

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Il film su Batgirl cancellato nel 2022

Il progetto potrebbe rivelarsi difficile: poco dopo l'insediamento dell'attuale amministrazione della Warner Bros, nell'agosto 2022 è stata accantonata una versione non definitiva del film dei registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, destinata al servizio di streaming HBO Max.

Il film, se fosse stato distribuito, avrebbe presumibilmente rovinato la trama del film The Flash di Andy Muschietti, in uscita nel 2023. La Warner Bros Discovery, guidata da David Zaslav, ha effettuato una svalutazione fiscale sulla produzione da oltre 70 milioni di dollari.

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Il regista è tornato con Her Private Hell, un thriller horror-fantascientifico molto in linea con il suo stile: neon, atmosfera allucinata, violenza, erotismo e personaggi intrappolati in una specie di incubo urbano.

La trama ruota attorno a una giovane donna tormentata, Elle (interpretata da Sophie Thatcher), che vive in una metropoli futuristica avvolta da una misteriosa nebbia. Questa foschia sembra liberare una presenza omicida chiamata "Leather Man". Nel frattempo, un soldato americano a Tokyo, interpretato da Charles Melton, cerca disperatamente di salvare sua figlia da una sorta di infero metropolitano. Le due storie finiscono per intrecciarsi.