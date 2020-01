Nicolas Cage: "Storia di un matrimonio? Visione obbligatoria per chi sta per divorziare"

Storia di un matrimonio: Scarlett Johnasson e Adam Driver in un'immagine del film

Nicolas Cage ha elogiato Storia di un matrimonio, il nuovo film di Noah Baumbach, in una recente intervista. L'attore italoamericano è impegnato nella promozione di Color Out of Space, horror basato su un racconto di H.P. Lovecraft che uscirà nelle sale americane il 24 gennaio, e in tale contesto gli è stata fatta una domanda circa la sua opinione sull'attuale corsa agli Oscar. Cage ha affermato che è un'annata molto competitiva, con molti film degni di nota, ma quello che l'ha colpito di più è il nuovo lungometraggio di Baumbach: "Penso che sia un film molto importante. A mio parere, dovrebbe essere obbligatorio farlo vedere a chiunque stia pensando al divorzio, e alle loro famiglie. Ci sono passato, e il ramo della legge che si occupa delle famiglie è la cosa peggiore al mondo."

Non sorprende che Storia di un matrimonio, disponibile su Netflix e candidato a sei Academy Awards, abbia avuto questo effetto su Nicolas Cage, il quale è reduce da ben quattro divorzi, tra il 2001 e il 2019: la sua prima moglie è stata l'attrice Patricia Arquette, mentre l'ultimo matrimonio è durato appena quattro giorni, prima che lo stesso Cage ne chiedesse l'annullamento. Il divo italoamericano, premio Oscar nel 1996 per Via da Las Vegas, è ora alle prese con l'uscita di Color Out Of Space, film che segna anche il ritorno alla regia del cineasta di culto Richard Stanley. Prossimamente inizierà a girare The Unbearable Weight of Massive Talent, dove interpreta una versione fittizia di se stesso, ed è stato annunciato di recente che è di nuovo in cantiere il terzo film di National Treasure, franchise d'avventura prodotto da Jerry Bruckheimer per la Disney. Nel corso del 2020 vedremo Cage anche in Prisoners of the Ghostland, nuovo lungometraggio del regista giapponese Sion Sono, e sentiremo la sua voce, in originale, ne I Croods 2.