Nicolas Cage sarà Dracula nel film Renfield con star Nicholas Hoult

Nicolas Cage sarà l'interprete di Dracula nel film Renfield, il progetto prodotto da Universal Pictures che avrà come protagonista Nicholas Hoult.

Il lungometraggio si basa su una storia ideata da Robert Kirkman, poi sviluppata in una sceneggiatura da Ryan Ridley.

Alla regia di Renfield ci sarà Chris McKay, recentemente dietro la macchina da presa dell'action La guerra di domani.

Nella versione del personaggio ideato da Bram Stoker R.M. Renfield era stato ricoverato in un istituto psichiatrico dopo essere stato considerato pazzo a causa dei suoi racconti legati alla sua esperienza con Dracula.

Per ora la trama del lungometraggio con star Nicholas Hoult non è stata rivelata, tuttavia sembra che gli eventi siano ambientati nel presente.

Recentemente Robert Kirkman aveva spiegato che l'iconico vampiro, parte affidata a Nicolas Cage, sarà una presenza importante nella storia: "L'intera storia è sul fatto che sia il servitore di Dracula e decide che non vuole più essere al suo servizio, ed è questo conflitto che dà forza alla storia".

Tra i progetti legati ai Mostri Universal ci sono anche Wolfman con protagonista Ryan Gosling e un lungometraggio dedicato a Van Helsing che dovrebbe essere prodotto da James Wan.