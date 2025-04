Nicholas Galitzine svela l'allenamento folle per la trasformazione fisica in Masters of the Universe

Grazie al CinemaCon è andata in scena la primissima occhiata all'atteso nuovo adattamento cinematografico di Masters of the Universe, che vedrà protagonista Nicholas Galitzine, il quale ha dovuto subire un'importante trasformazione fisica per calarsi nei panni di He-Man.

Nonostante le immagini mostrate provengano principalmente dalle riprese dal set, il pubblico alla convention è rimasto piacevolmente sorpreso da ciò che Amazon MGM sta preparando. Oltre a Galitzine, sul palco sono intervenuti anche Camila Mendes e il regista Travis Knight.

"È la rinascita di questo mondo incredibile", ha dichiarato il produttore Jason Blumenthal dal set. Il regista Knight ha parlato del suo amore di lunga data per i giocattoli e l'amata serie animata degli anni '80 (ha rivelato che da bambino aveva un taglio di capelli alla He-Man). Ha anche mostrato alcune parti dell'enorme set che hanno suscitato le urla di approvazione della folla, tra cui il pianeta fittizio Eternia e l'iconica Spada del Potere di He-Man.

L'intenso allenamento di Galitzine per He-Man

Masters of the Universe: la prima foto dal set

Sono stati mostrati poi anche parecchi filmati degli allenamenti dell'attore protagonista, che brandiva spade, faceva panca e, in un breve frammento, fletteva i suoi bicipiti in un costume da battaglia. Si è trattato di una trasformazione fisica incredibile e con pochi precedenti nella storia.

Masters of the Universe: Revolution: He-Man e Orko

Purtroppo, non è stata svelata nessuna immagine di Jarden Leto, che nel film interpreterà il cattivo Skeletor, quindi non sappiamo ancora che tipo di look avrà il personaggio sullo schermo. Il cast è completato da Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Masters of the Universe aveva bisogno di muscoli più grandi di quelli di Galitzine per sopravvivere all'inferno in cui era piombato durante il suo sviluppo. Netflix ha sborsato ben 30 milioni di dollari in tasse e trattenute per una versione precedente del progetto che coinvolgeva i fratelli registi Adam e Aaron Nee.