Masters of the Universe: la prima foto mostra la trasformazione fisica di Nicholas Galitzine

Dal set di Masters of the Universe arriva la prima foto ufficiale che mostra la trasformazione fisica compiuta da Nicholas Galitzine.

Mattel e MGM Studios hanno condiviso online la prima foto ufficiale di Nicholas Galitzine nel ruolo del principe Adam, il protagonista di Masters of the Universe.

Lo scatto non rivela molto del look e dei costumi dell'attore nell'atteso film, permettendo tuttavia di notare l'imponente fisico della giovane star.

La prima foto di He-Man

Nicholas Galitzine si è sottoposto a un duro allenamento per trasformarsi nell'eroico He-Man, il personaggio al centro della storia raccontata in Masters of the Universe.

Lo scatto pubblicato online, inoltre, mostra la Spada del Potere che il principe Adam userà nel film in arrivo nelle sale americane dal 5 giugno 2026.

Ecco la foto:

Galitzine nel ruolo di He-Man

Gli interpreti del film

Il cast di Masters of the Universe, nelle ultime settimane, si è arricchito con nuovi arrivi. Oltre a Galitzine, i nomi degli interpreti confermati sono quelli di Jared Leto nella parte del villain Skeletor, Alison Brie che sarà Evil-Lyn, Morena Baccarin che interpreterà The Sorceress, Camila Mendes nei panni di Teela, Idris Elba che ha il ruolo di Duncan/Man-at-Arms, James Purefoy e Charlotte Riley che sono stati scelti per le parti del Re Randor e della Regina Marlena, Jóhannes Haukur Jóhannesson che sarà Malcolm/Fisto, Sam C. Wilson che interpreta Trap Jaw, Hafthor Bjornsson che apparirà nel ruolo di Goat Man, e Kojo Attah che ha la parte di Tri-Klops.

Tra le new entry spazio poi a Jon Xue Zhang nei panni di Ram-Man, Sasheer Zamata che sarà Suzie, e Christian Vunipola nel ruolo di Hussein.

Lo script è stato firmato da Chris Butler e sul grande schermo, con la regia di Travis Knight, arriveranno in versione live-action i personaggi nati come action figure prodotte dalla Mattel nel 1982. L'anno successivo ha quindi debuttato la popolare serie animata He-Man e i dominatori dell'universo, proponendo, come ricorda il comunicato ufficiale dello studio, una storia all'insegna del diventare la migliore versione di se stessi.

Il successo della serie ha quindi portato alla creazione di ulteriori linee di giocattoli, videogiochi, fumetti, merchandise di vario tipo e show televisivi.