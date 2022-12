Renfield: svelato il rating del film con Nicolas Cage nel ruolo di Dracula

Renfield, il film in cui Nicolas Cage avrà il ruolo di Dracula, ha ottenuto il rating ufficiale: R, ovvero vietato ai minori.

La Motion Picture Association of America ha infatti considerato il contenuto del film non adatto al pubblico più giovane.

Il film Renfield, secondo quanto riportato, contiene scene di violenza piene di sangue, scene eccessive, un linguaggio esplicito e dei momenti in cui viene fatto uso di sostanze stupefacenti.

Il progetto ispirato al classico di Bram Stoker, come confermato sui social, arriverà nelle sale americane nella primavera 2023.

Il protagonsita sul grande schermo sarà Nicholas Hoult, che avrà la parte del braccio destro del personaggio creato da Bram Stoker.

Alla regia è impegnato Chris McKay e la troupe e il cast hanno girato nella città di New Orleans.

Da Pig a Il Talento di Mr C: vi spieghiamo perché Nicolas Cage è un grande attore

Cage ha già anticipato che vuole proporre una versione inedita dell'iconico "mostro" arrivato innumerevoli volte sul piccolo e grande schermo, dopo quelle ideate dagli attori Bela Lugosi, Gary Oldman, Frank Langella, Christopher Lee e Luke Evans.

Renfield si basa su una storia ideata da Robert Kirkman, poi sviluppata da Ryan Ridley, che si è occupato della sceneggiatura.

Nella versione del personaggio ideato da Bram Stoker R.M. Renfield era stato ricoverato in un istituto psichiatrico dopo essere stato considerato pazzo a causa dei suoi racconti legati alla sua esperienza con Dracula.