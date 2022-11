Next Goal Wins: per Taika Waititi il film è stato un vero e proprio antidoto a Thor

Sembra proprio che Taika Waititi sia piuttosto fiero del suo nuovo film, Next Goal Wins, descrivendolo come qualcosa che sente molto vicino alla propria esperienza e di cui aveva bisogno. Nel raccontare quello che prova nei suoi confronti, il regista non ha esitato a specificare di un vero e proprio legame.

Next Goal Wins: Kamaina in una scena

Durante un'intervista con Empire per il numero con in copertina le prime immagini di Indiana Jones 5, Waititi ha spiegato le sue ragioni personali connesse a Next Goal Wins, sottolineando che l'ha vissuto come un "vero e proprio antidoto" nei confronti dei suoi lavori più internazionali, per via dell'ambientazione polinesiana: "È stato un ottimo antidoto nei confronti di Thor: Love and Thunder e Jojo Rabbit. Non che ci sia qualcosa di negativo nel fare questi altri film, ma mi mancava così tanto casa".

Next Goal Wins, infatti, lo vede tornare alle sue radici neozelandesi con una storia sportiva ispirata all'omonimo documentario del 2014 sulla squadra nazionale di calcio delle Samoa Americane.

Next Goal Wins: Michael Fassbender nelle prime foto del film di Taika Waititi

"È la storia definitiva sui perdenti", ha poi continuato Waititi, "Si svolge in Polinesia ed è molto importante per me perché è la mia gente. Quando ho visto per la prima volta il documentario è stato come come se fossi lì dentro anche io, per poi vederci anche la mia famiglia. Ѐ perfetto in molti modi diversi, e avere un pubblico più ampio che avesse accesso a quella storia è stato uno dei miei obiettivi principali. Portare il nostro cortile alle persone e mettere quelle facce sullo schermo, però, non è stato facile".

Next Goal Wins debutterà il 21 aprile 2023 nei cinema.