Next Goal Wins: Michael Fassbender nelle prime foto del film di Taika Waititi

Svelate le prime immagini di Michael Fassbender nei panni dell'allenatore della squadra di calcio delle Isole Samoa in Next Goal Wins, pellicola a sfondo sportivo di Taika Waititi.

Michael Fassbender incita la sua squadra nei panni dell'allenatore di calcio Thomas Rongen nella prima foto ufficiale di Next Goal Wins, pellicola a sfondo sportivo diretta dal neozelandese Taika Waititi.

Next Goal Wins porterà sul grande schermo il racconto della nazionale di calcio delle isole Samoa che, da sempre perdente, cerca di modificare il proprio destino e prova a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014.

Next Goal Wins: Michael Fassbender nella prima foto del film di Taika Waititi

Next Goal Wins: Michael Fassbender e Kamaina in una scena

Next Goal Wins: Kamaina in una scena

"La storia del film parla della peggior squadra di calcio del mondo che, notoriamente, ha subito la più grande sconfitta in una partita internazionale contro l'Australia, 31-0, ovvero un gol ogni quattro minuti", ha rivelato a EW il regista di Thor: Ragnorak e Thor: Love and Thunder Taika Waititi. "Dopo aver subito quell'enorme sconfitta, hanno fatto domanda alla federazione calcistica per trovare un allenatore che potesse prenderli dall'ultimo posto della classifica FIFA e aiutarli a migliorare".

Il film di Waititi è basato sull'omonimo documentario del 2014: "Anni fa ho visto questo film e non potevo credere di non aver mai sentito quella storia prima. Non avevo mai fatto un film sullo sport, volevo davvero farlo. Tra l'altro parla di uno sport di cui non so molto."

Michael Fassbender al volante alla 24 Ore di Le Mans

Taika Waititi ha scelto di affidarre il ruolo dell'allenatore olandese Thomas Rongen a Michael Fassbender. "Ha avuto una carriera da giocatore piuttosto buona e poi ha svolto un sacco di lavori da allenatore negli Stati Uniti", dice il regista riferendosi a Rongen. "Michael era davvero l'unico attore che ha risposto alla chiamata. È stato lui a dire: 'Sì, vado laggiù e ci provo'. Non gli ho mai chiesto se sapesse giocare a calcio, ma mi ha impressionato la sua capacità di interpretare un vero allenatore."

Oltre a Fassbender, il film è interpretato dall'attore samoano-neozelandese Oscar Kightley, che interpreta il capitano della squadra di calcio delle Samoa americane, e dall'esordiente Kamaina, che interpreta il giocatore Jaiyah Saelua. Elisabeth Moss interpreta l'ex moglie di Rongen e Will Arnett è un dirigente sportivo.

"Jaiya è una giocatrice trans - una delle star della squadra - e gran parte del film ruota intorno alla sua relazione con Thomas Rongen", dice Waititi.