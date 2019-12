New Mutants: a gennaio il nuovo trailer del film

Colpa delle stelle: il regista Josh Boone sul set con Shailene Woodley e Ansel Elgort

Il nuovo trailer di New Mutants è in uscita a gennaio: il film è l'adattamento Marvel che ha avuto una lavorazione a dir poco travagliata: inizialmente previsto per aprile 2018, lo spin-off della saga cinematografica degli X-Men è stato poi rimandato e rigirato più volte, ed è ora in programma per aprile 2020, due anni dopo la data originale. L'arrivo del nuovo trailer è stato confermato dal regista Josh Boone in persona, a domanda diretta di un account Twitter dedicato agli aggiornamenti sul film. Stando alle ultime indiscrezioni, Boone sarebbe stato in grado di riportare il progetto alla natura horror che doveva avere sin dall'inizio, con l'approvazione della Marvel e alcuni consigli di Kevin Feige. Il disegnatore Bill Sienkiewicz, che ha lavorato al fumetto originale negli anni Ottanta, sostiene di aver già visto il nuovo trailer, che reputa "fenomenale".

Incentrato su una nuova squadra di giovani dotati di superpoteri, New Mutants è stato descritto da Josh Boone come un ibrido di John Hughes e Stephen King. La lavorazione è stata molto difficile, principalmente a causa dei reshoot che sono stati più impegnativi del previsto per questioni di disponibilità degli attori (Maisie Williams, che interpreta il licantropo Wolfsbane, si è dovuta assentare per obblighi contrattuali legati alla stagione finale de Il trono di spade).

A causa dei numerosi cambiamenti, almeno una presenza nel film è stata alterata in toto: Jon Hamm doveva apparire in un post-credits nei panni di Sinistro, celebre avversario degli X-Men il cui debutto è stato suggerito alla fine di X-Men: Apocalisse, ma fu sostituito da Antonio Banderas in un ruolo non ancora identificato. È possibile che anche lui sia stato escluso dal montaggio finale, dato che il franchise dei mutanti targato 20th Century Fox si è concluso e nei prossimi anni i vari personaggi verranno rilanciati all'interno del Marvel Cinematic Universe.