New Mutants, il creatore di Deadpool loda il film

New Mutants non ancora riesce a debuttare sul grande schermo, ma il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, sembra nutrire grande stima per il progetto.

New Mutants deve ancora uscire nelle sale, ma dopo i test screening avrebbe raccolto non poche lodi da parte di alcune personalità, tra cui il creatore di Deadpool, Rob Liefeld.

Rob Liefeld, in realtà, non ha partecipato di persona allo screening per via di altri impegni, ma si fida del giudizio dei suoi amici, che sembrano aver adorato la pellicola.

"New Mutants è stato girato prima di Deadpool 2. La prossima settimana saranno 2 anni dall'uscita di Deadpool 2" osserva innanzitutto Liefeld "New Mutants è stato girato prima, e non so che diamine sia successo, amico. [...] Datecelo e basta!" esclama.

"Ecco la verità: i miei amici sono stati a un test screening, io non sono potuto andare quel giorno. Lo hanno adorato. Ecco cosa so: tutti i miei amici che lo hanno visto a dicembre 2017, lo hanno adorato. Adorato".

E ha poi continuato: "Me lo stavano descrivendo, mi hanno detto che un paio di effetti speciali non erano ancora pronti, ma lo hanno amato. Poi è stato tolto dal calendario, e poi è arrivata Disney, ma ho sentito che è grandioso".

Diretto da Josh Boone, New Mutants racconta la storia di cinque giovani mutanti (interpretati da Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt e Henry Zaga) intrappolati in un istituto psichiatrico, alle prese con i propri poteri, il proprio passato, e dei temibili nemici. L'ultima data di uscita prevista per il film era inizio Aprile, ma a causa dell'emergenza sanitaria è stato nuovamente rimandato a data da destinarsi.