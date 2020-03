New Mutants: Antonio Banderas avrebbe dovuto recitare nel sequel

Antonio Banderas, come ha rivelato il regista Josh Boone, sarebbe stato il protagonista del sequel di New Mutants.

New Mutants avrebbe potuto avere un sequel e il regista Josh Boone ha svelato che tra i protagonisti avrebbe voluto Antonio Banderas. L'interessante dettaglio è emerso in occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly in cui il filmmaker parla del progetto iniziale legato alla storia dei giovani mutanti.

Josh Boone e Knate Lee, proponenedo a Fox la loro idea per l'adattamento della storia della Marvel, avevano infatti creato un fumetto in PDF, ognuno per raccontare uno dei tre capitoli della trilogia che avevano ideato. Il filmmaker, parlando di New Mutants nel 2017, aveva dichiarato: "Ognuno è un film horror indipendente. Il primo è un film horror sovrannaturale e non dirò cosa sono gli altri due, sono di tipo diverso".

Dopo la fusione tra Disney e Fox le probabilità di realizzare un sequel sembrano molto remote e il regista ha quindi rivelato alcuni dettagli di come aveva progettato i capitoli successivi. Boone ha rivelato: "Avevamo sempre pianificato di avere un momento alla fine del film con cui introdurre il villain del prossimo film. Avevamo persino scelto un attore, ma a causa della fusione e visto che Marvel ora possiede i diritti degli X-Men, e sono passati nelle loro mani, non c'era motivo di realizzare quella scena".

L'attore che avrebbe dovuto debuttare nel mondo dei mutanti era Antonio Banderas, a cui voleva affidare il ruolo di Emmanuel da Costa, il padre di Roberto. Nel film si accenna esplicitamente al legame tra il personaggio e Hellfire Club e si vede il giovane andare in Brasile per incontrare la madre, minacciata proprio dal villain perché sta cercando di porre fine ai suoi affari. Boone ha sottolineato: "Abbiamo sempre voluto girare New Mutants: Brazil come secondo film".

Nel sequel si voleva poi dare spazio a Karma, che alla fine avrebbe trovato posto nel gruppo, e Warlock. Josh ha raccontato: "Volevamo quel gruppo iniziale per il team. Non potevamo eliminare Ilyana. Sentivamo che non c'era motivo di realizzare il film se non si poteva portare in vita quel personaggio nella prima stagione. Non volevamo inoltre sostituirla con Magma. Non si sarebbe adattata bene al tipo di film che stavamo per fare. Avevamo già Bobby. Abbiamo provato a comporre un team che avesse senso".

Il regista non ha però perso le speranze e attende di scoprire i risultati ottenuti da New Mutants ai box office per capire se otterrà o meno il via libera alla produzione del secondo film.

New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.