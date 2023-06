New Amsterdam 5 su Canale 5: trama e cast degli episodi di stasera 21 giugno

Stasera 21 giugno su Canale 5, in prima serata, saranno trasmessi nuovi episodi della quinta ed ultima stagione di New Amsterdam: ecco la trama e il cast di quello che vedremo.

Questa sera, 21 giugno, su Canale 5, in prima serata, subito dopo Paperissima Sprint, verranno trasmessi due nuovi episodi di New Amsterdam. La quinta, e conclusiva stagione del medical-drama, è composta da tredici puntate. Quelle che andremo a vedere stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 15 e il 22 novembre 2022.

New Amsterdam è un medical-drama, la serie televisiva è incentrata sul personaggio di Max Goodwin, il nuovo direttore medico dell'ospedale New Amsterdam. La trama ruota attorno alle sfide e ai cambiamenti che Goodwin cerca di apportare all'ospedale per fornire una migliore assistenza ai pazienti. La serie esplora anche le vite personali e professionali del personale medico dell'ospedale. New Amsterdam è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 ed è ispirata al libro 'Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital' di Eric Manheimer.

New Amsterdam: il dramma medico si conclude con una quinta stagione di soli 13 episodi

Trama degli episodi di stasera 21 giugno

Stagione 5 episodio 8 - Il Mondo è Un Palcoscenico

Bloom si prende cura di un gruppo di adolescenti gravemente ferite a causa del crollo del palcoscenico durante il concorso di bellezza di Miss Teen Liberty. Max scopre un dipartimento dell'Ospedale che genera entrate ma ha gravi implicazioni legali. Iggy scopre una persona con talenti ultraterreni.

Stagione 5 episodio 9 - Lo spazio vuoto

I medici sono alle prese con i risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti. Max chiede a Iggy di far accedere liberamente i suoi pazienti senza appuntamento. Reynolds aiuta una giovane tossicodipendente a superare le paure sulla sua gravidanza. La dottoressa Wilder incontra uno dei suoi malati di cancro che sembra miracolosamente guarito. Wilder e Goodwin hanno un discorso chiarificatore sulla loro relazione.

