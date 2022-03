New Amsterdam: il dramma medico si conclude con una quinta stagione di soli 13 episodi

Il dramma medico NBC New Amsterdam concluderà la sua corsa con la quinta e ultima stagione che avrà una durata ridotta di soli 13 episodi. La serie, attualmente alla quarta stagione, stata rinnovata per l'ultima volta. La quinta e ultima stagione di New Amsterdam sarà la più breve, composta da 13 episodi.

New Amsterdam 4: una scena della quarta stagione della serie

New Amsterdam, creato e prodotto da David Schulner, è diretto da Peter Horton per conto di Universal Television e vede protagonista Ryan Eggold nei panni del Dottor Max Goodwin, che dirige il New Amsterdam, uno degli ospedali pubblici più antichi degli USA con lo scopo di riformarlo e abbattere la burocrazia per dedicarsi con maggior attenzione ai pazienti.

"La storia di Max Goodwin, e il suo impegno senza fine per i pazienti a New Amsterdam, è stata fonte di ispirazione", ha affermato Lisa Katz, Presidente di Scripted Programming NBCUniversal Television & Streaming. "Siamo così grati a David Schulner, Peter Horton, al nostro cast e alla troupe per la loro incredibile dedizione, talento e collaborazione".

Dopo una partenza col botto durante la stagione 2018-19, New Amsterdam è scivolata in basso nelle classifiche di ratings, classificandosi attualmente al di sotto della maggior parte dei drammi della NBC più noti, il che rende difficile proseguire la produzione dello show dato il suo costo. Tuttavia negli USA conserva una media di 1,13 negli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni e 7,2 milioni di spettatori in Live e visualizzazione multipiattaforma. Il finale della quarta stagione è previsto per il 24 maggio.

Essendo l'unico dramma medico girato a New York, anche New Amsterdam è entrata in azione nei primi giorni bui dell'emergenza sanitaria consegnando DPI, guanti, camici e mascherine al Dipartimento della Salute dello Stato di New York quando, sopraffatto dalla crescita esponenziale delle infezioni, la città stava esaurendo pericolosamente le forniture mediche.

Nell'attuale quarta stagione Max, che aveva lasciato la sua posizione di direttore medico di New Amsterdam per collaborare con il dottor Sharpe (Freema Agyeman) nel Regno Unito, è tornato per sfidare il suo successore, il nuovo direttore burocratico, la dottoressa Veronica Fuentes (Michelle Forbes), la quale ha spazzato via i cambiamenti che Max si era battuto per implementare. Il cast include anche Janet Montgomery, Jocko Sims e Tyler Labine.

In questa stagione, la serie ha aggiunto un nuovo personaggio ricorrente, la dottoressa sorda Elizabeth Wilder, interpretata dall'attrice sorda Sandra Mae Frank. New Amsterdam è stata lodata per aver scelto attori disabili come professionisti medici durante tutta la sua corsa, con Rachel Handler, che ha subito un'amputazione, tra gli esempi precedenti.

In Italia New Amsterdam va in onda in prima serata su Canale 5 dal 2 dicembre 2018.