New Amsterdam 5 su Canale 5: trama e cast degli episodi di stasera 28 giugno

Stasera 28 giugno su Canale 5, in prima serata, saranno trasmessi tre nuovi episodi della quinta ed ultima stagione di New Amsterdam: ecco la trama e il cast di quello che vedremo.

Questa sera, 28 giugno, su Canale 5, in prima serata, subito dopo Paperissima Sprint, verranno trasmessi tre nuovi episodi di New Amsterdam. La quinta, e conclusiva stagione del medical-drama, è composta da tredici puntate. Quelle che andremo a vedere stasera sono andate in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 22 novembre 2022 e il 3 e il 17 gennaio 2023.

New Amsterdam è un medical-drama, la serie televisiva è incentrata sul personaggio di Max Goodwin, il nuovo direttore medico dell'ospedale New Amsterdam. La trama ruota attorno alle sfide e ai cambiamenti che Goodwin cerca di apportare all'ospedale per fornire una migliore assistenza ai pazienti. La serie esplora anche le vite personali e professionali del personale medico dell'ospedale. New Amsterdam è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 ed è ispirata al libro 'Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital' di Eric Manheimer.

New Amsterdam: il dramma medico si conclude con una quinta stagione di soli 13 episodi

Trama degli episodi di stasera 28 giugno

Stagione 5 episodio 10 - Non farlo per me

Wilder riceve la visita di una paziente che le propone di far parte di un progetto molto ambizioso che riguarda la creazione di una Scuola di Medicina per non udenti

Stagione 5 episodio 11 - Caduta libera

Helen torna a New York e chiede a Max di incontrarla ma lui, preso dal panico, per evitarla decide di organizzare una gita in montagna con i colleghi.

Stagione 5 episodio 12 - Il posto giusto

Wilder fa notare a Max che lo studio clinico su un efficacissimo farmaco anticancro non e' stato eseguito correttamente, e che quindi i dati sono falsati.

