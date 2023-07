New Amsterdam 5 stasera su Canale 5: trama e cast dell'episodio finale della serie

Questa sera, 5 luglio 2023, su Canale 5, in prima serata, subito dopo Paperissima Sprint, verrà trasmesso il tredicesimo episodio della quinta stagione di New Amsterdam con cui si conclude la serie di con Ryan Eggold. Trama e cast di quello che vedremo.

New Amsterdam è un medical-drama, la serie televisiva è incentrata sul personaggio di Max Goodwin, il nuovo direttore medico dell'ospedale New Amsterdam. La trama ruota attorno alle sfide e ai cambiamenti che Goodwin cerca di apportare all'ospedale per fornire una migliore assistenza ai pazienti. La serie esplora anche le vite personali e professionali del personale medico dell'ospedale. New Amsterdam è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 ed è ispirata al libro 'Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital' di Eric Manheimer.

New Amsterdam: il dramma medico si conclude con una quinta stagione di soli 13 episodi

Trama degli episodi di stasera 5 luglio

Stagione 5 episodio 13 - Come posso aiutare?

Max si rivolge al suo staff presso New Amsterdam e annuncia che lascerà l'ospedale per unirsi all'OMS a Ginevra, in Svizzera. Una donna, fuggita dall'Ucraina devastata dalla guerra insieme a suo figlio, viene portata in pronto soccorso con sintomi gravi e i medici devono scoprire la causa della sua malattia. Max organizza un complicato intervento chirurgico coinvolgendo un vasto team di medici. Il Dottor Frome cerca di comunicare con il ragazzo, che non parla. Alla fine, Max consegna la chiave del suo ufficio e il ruolo di direttore medico alla Dottoressa Wilder. Quindi fa un ultimo giro di commiato attraverso l'ospedale con Luna al suo fianco. Grazie a frequenti flashforward, vediamo Luna tornare a New Amsterdam molti anni dopo come nuova direttrice medica dell'ospedale. L'episodio si conclude con lei che ripete le stesse parole pronunciate da suo padre durante il loro primo incontro con l'ospedale: "Come posso aiutare?".

Nel cast

Il promo dell'episodio nella clip caricata su Mediaset Infinity