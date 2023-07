Ascolti TV di mercoledì 5 luglio 2023: Un amore in fondo al mare, Chi l'ha visto? e New Amsterdam

Gli Ascolti Tv di mercoledì 5 luglio 2023 con Un amore in fondo al mare su Rai 1, Chi l'ha visto? su Rai 3 e New Amsterdam su Canale 5

Ascolti TV di mercoledì 5 luglio 2023: il palinsesto di ieri ha offerto Un amore in fondo al mare su Rai 1, il finale di serie di New Amsterdam su Canale 5 ed una puntata speciale di Chi l'ha visto? con l'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi. Ed ancora film e ed attualità, ecco i dati auditel delle principali reti generaliste.

Su Rai 1 Un amore in fondo al mare al mare ha interessato 1.942.000 spettatori, con uno share del 12,9%. Canale 5 con l'episodio finale di New Amsterdam ha intrattenuto 1.537.000 spettatori, con uno share del 9,7%.

Rai 2 ha mandato in onda Delitti in Paradiso, la crime serie ha raccolto davanti allo schermo 940.000 spettatori, pari al 6,6% di share. Freedom oltre il confine in onda su Italia 1 è stata vista da 636.000 spettatori, lo share è del 4,8%

Chi l'ha visto? trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 1.890.000 spettatori, raggiungendo uno share del 13,9%. Su Rete4, Zona Bianca ha interessato 862.000 spettatori con 7,4% di share.

La7 ha mandato in onda Atlantide che ha catturato l'attenzione di 409.000 spettatori con uno share del 3,7%. Name That Tune - Indovina La Canzone in replica su Tv8 è stato visto da 305.000 spettatori, lo share è del 2,2%. Una notte al museo, in onda su Nove, ha registrato 443.000 spettatori con il 3,1% di share.