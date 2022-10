Netflix, Ted Sarandos ridimensiona le uscite in sala: "Netflix deve intrattenere i suoi utenti su Netflix"

Ted Sarandos ridimensiona l'importanza della scelta di far uscire titoli come Glass Onion - Knives Out al cinema, la priorità resta sempre l'uscita sullo streamer.

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha raffreddato gli entusiasmi per l'uscita al cinema di Glass Onion - Knives Out, sequel del campione di visualizzazioni Cena con delitto - Knives Out, ribadendo che la priorità della compagnia resta intrattenere gli abbonati con le proprie produzioni.

"Il nostro scopo è intrattenere gli abbonanti a Netflix con film prodotti da Netflix su Netflix, le nostre energie sono concentrate soprattutto su questo aspetto" ha detto Ted Sarandos rispondendo alle domande della stampa durante il report economico del terzo trimestre, come riportato da Deadline.

Negli Stati Uniti AMC, Regal e Cinemark proietteranno Glass Onion - Knives Out, diretto da Rian Johnson, in 600 sale per un'uscita di una settimana durante il fine settimana del Ringraziamento. I proprietari di cinema hanno definito l'annuncio all'inizio di questo mese una svolta per loro e per Netflix per via della scelta di portare i suoi film sul grande schermo prima dell'uscita sulla piattaforma streaming.

Glass Onion: Knives Out, Edward Norton e Dave Bautista in una foto del film

Sarandos, però, ha messo le mani avanti specificando: "I dibattiti proseguono, ma internamente non ci sono dubbi sul fatto che realizziamo i nostri film per i nostri abbonati e vogliamo davvero che li guardino su Netflix. E, naturalmente, con una sola settimana di uscita nelle sale, la maggior parte delle persone li vedrà su Netflix. Proprio come vedono tutti i film. La maggior parte delle persone guarda la maggior parte dei film a casa".

Il co-CEO di Netflix ha aggiunto che Glass Onion "fluttua tra quella settimana in cui dobbiamo far uscire i film per qualificarci per i premi e il tempo in cui li presentiamo in un festival cinematografico, il tempo in cui li portiamo in giro. È un modo per farne parlare di più".

Ted Sarandos è infatti consapevole che il potere del grande schermo è quello di far parlare di un'opera: "I nostri film sono sempre molto presenti nei festival di tutto il mondo... e per tutte quelle persone che non possono raggiungere una città dove si trova un festival, questa uscita di una settimana su 600 schermi è un modo per creare l'accesso a un film e creare il passaparola. La stessa cosa che stiamo facendo in quei festival. Quindi lo considererei un altro modo per creare hype per il film e creare entusiasmo prima della sua uscita su Netflix".

L'uscita di Glass Onion - Knives Out su Netflix è prevista per il 23 dicembre.