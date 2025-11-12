Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown conferma che il sequel completerà una delle storie più amate

Con Enola Holmes 3 finalmente in arrivo su Netflix, il franchise con protagonista Millie Bobby Brown porterà finalmente una delle sue principali linee narrative al livello successivo.

Con la giovane star britannica pronta a tornare per la sua terza avventura nei panni della brillante detective, la trilogia è destinata a completare uno degli archi narrativi sviluppati sin dal primo film.

Durante una nuova intervista concessa a Collider, Brown ha condiviso un aggiornamento entusiasmante su Enola Holmes 3, che rinnoverà la collaborazione dell'attrice con Netflix dopo la conclusione dell'amatissima serie Stranger Things prevista per il prossimo gennaio.

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in un'immagine del film

Enola Holmes 3, una storia d'amore al centro della trama?

Pur sottolineando di essere "davvero, davvero entusiasta che il pubblico possa vederlo", ha aggiunto: "Credo che vedrete una Enola Holmes molto diversa".

Tuttavia, l'attrice ha concluso la sua risposta dicendo: "Avete chiesto romanticismo, quindi vi daremo il romanticismo". Dal momento che il finale di Enola Holmes 2 aveva mostrato la protagonista avvicinarsi al visconte Tewkesbury, è naturale che il terzo film approfondirà ulteriormente la loro storia d'amore.

Enola Holmes 3 è stato annunciato ufficialmente nel novembre 2024, con Philip Barantini scelto come regista del terzo capitolo, in sostituzione di Harry Bradbeer, che aveva diretto i primi due film. Jack Thorne, sceneggiatore dei capitoli precedenti, è stato riconfermato anche per questo nuovo seguito.

Enola Holmes 2: Henry Cavill in un'immagine del film

Quando uscirà il nuovo film della saga Netflix?

Le riprese principali di Enola Holmes 3 si sono concluse il 27 giugno 2025, ma al momento il colosso dello streaming non ha ancora confermato una data d'uscita per il film; sappiamo però che questo vedrà il ritorno di diversi membri del cast dei precedenti capitoli.

Nell'aprile 2025, Tudum ha annunciato ufficialmente che Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster torneranno rispettivamente nei ruoli di Sherlock Holmes, Tewkesbury, Eudoria Holmes, Dr. John Watson e Moriarty.