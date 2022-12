Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 21 al 27 novembre)

La settimana dal 21 al 27 novembre 2022 su Netflix è all'insegna del debutto di Mercoledì, serie che è riuscita a battere persino un primasto stabilito da Stranger Things, e tra i film più visti entrano nella top 10 altri titoli natalizi, sfruttando l'ormai imminente avvicinarsi delle feste.

I film più visti su Netflix Italia della settimana 21-27 novembre 2022

Alle spalle di Slumberland - Nel mondo dei sogni, il fantasy con star Jason Momoa che rimane nella Top 10 in ben 93 nazioni, si è infatti piazzato Il Diario segreto di Natale che è riuscito a superare per visualizzazioni anche il thriller Un Uomo tranquillo, entrando nei dieci titoli più visti in ben 84 nazioni.

Ai piedi della Top 3 ci sono poi altri debutti: Le nuotatrici e Lesson Plan, seguiti da Il prodigio che rimane in classifica per la seconda settimana.

La lista dei titoli più visti della settimana è poi composta da quattro commedie natalizie: Natale a Palazzo, Natale a Mistletoe Farm, Falling for Christmas che rimane nella top 10, e Natale con te.

1 Slumberland - Nel mondo dei sogni - Il film fantastico con protagonista Jason Momoa, tratto dall'omonima graphic novel, raccota quello che accade quando u'orfana giovane e coraggiosa, insieme a un ingombrante fuorilegge, attraversa il mondo dei sogni alla ricerca di una perla preziosa che realizzerà il suo più grande desiderio.

2 Il diario segreto di Noel - Sgomberando la sua casa d'infanzia a Natale, uno scrittore, interpretato da Justin Hartley, incontra una donna in cerca della madre. Un vecchio diario potrà dischiudere il loro passato... e i loro cuori?

3 Un uomo tranquillo - Quando la misteriosa morte del figlio sconvolge la sua vita tranquilla, un autista di spazzaneve, interpretato da Liam Neeson, prende di mira un cartello della droga e compie una vendetta omicida.

4 Le nuotatrici - Dalla guerra in Siria alle Olimpiadi di Rio del 2016, due sorelle intraprendono un viaggio rischioso, utilizzando in maniera eroica le proprie emozioni e il talento di nuotatrici.

5 Lesson Plan - Dopo la morte del suo migliore amico insegnante, un ex poliziotto accetta un incarico nella scuola dove lavorava per affrontare la gang che ritiene responsabile della sua morte.

6 Il prodigio - Nel 1862 un'infermiera inglese tormentata dal passato, interpretata da Florence Pugh, si reca in un remoto villaggio irlandese per indagare sul presunto digiuno miracoloso di una ragazzina.

7 Natale a palazzo - Una relazione con un re potrebbe essere il regalo di Natale perfetto per la coreografa di pattinaggio Katie, ma cosa sceglierà tra l'amore e la carriera dei suoi sogni?

8 Natale a Mistletoe Farm - Un padre vedovo eredita una fattoria durante il periodo natalizio e fatica ad adattarsi alla vita del villaggio, ma i figli escogitano un piano per restare per sempre.

9 Falling for Christmas - Un'ereditiera viziata con un'amnesia causata da un incidente sciistico, parte affidata a Lindsay Lohan, passa le feste di Natale sotto le cure premurose di un vedovo caduto in disgrazia e della figlia.

10 Natale con te - Cercando ispirazione per un brano natalizio, una pop star, interpretata da Freddie Prinze Jr, realizza il desiderio di una giovane fan, ruolo affidato ad Aimee Garcia, di incontrarla per le feste e ottiene anche una chance di trovare il vero amore.

Le serie tv più viste in Italia nella settimana dal 21 al 27 novembre 2022

La serie Mercoledì si posiziona senza particolari problemi alla prima posizione, raggiungendo la vetta in quasi tutti i territori in cui è disponibile ed entrando in classifica al debutto in ben 93 nazioni. Alle sue spalle ci sono la sesta stagione di Elite e la prima di 1899, rimasta in prima posizione in alcuni territori come Egitto, Turchia e Bangladesh.

Rimane ai piedi del podio la quinta stagione di The Crown, che permette però di mantenere in classifica anche il primo capitolo della serie creata da Peter Morgan. Al quinto posto c'è poi la seconda stagione di One Of Us is Lying, e al sesto la quarta di Manifest, arrivata a quota quattro settimane di permanenza in classifica e a ben dodici settimane con la prima stagione, questa settimana all'otto posto delle serie più viste. Gli episodi della terza stagione di Dead To Me si inseriscono al settimo gradino della classifica, mentre al nono c'è la seconda di Warrior Nun.

1 Mercoledì: Stagione 1 . Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

2 Élite: Stagione 6 - Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio.

3 1899: Stagione 1 - Nella nuova serie dei creatori di Dark alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

4 The Crown: Stagione 5 - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Nella quinta stagione, dopo il cambio di cast, si dà spazio negli episodi alla fine del matrimonio tra Carlo e Diana e a nuovi problemi per il regno di Elisabetta II.

5 Uno di noi sta mentendo: Stagione 2 - Cinque liceali diversi tra loro finiscono insieme in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo con un gioco del gatto con il topo.

6 Manifest: Stagione 4 - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro.

7 Dead to Me - Amiche per la morte: Stagione 3 - Una vedova irascibile in cerca di chi ha investito il marito stringe amicizia con una donna eccentrica e ottimista che non è esattamente come sembra.

8 Manifest: Stagione 1 - Dopo essersi svegliata in un obitorio, una ragazza orfana scopre di avere superpoteri e di appartenere come prescelta a un ordine segreto di suore cacciatrici di demoni.

9 Warrior Nun: Stagione 2

10 The Crown: stagione 1