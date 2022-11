Natale con te, la recensione: Anche Freddie Prinze Jr sceglie il film di Natale per il ritorno al cinema

La commedia di Natale è ufficialmente la prescelta dalle star anni '90 per un ritorno scoppiettante sul piccolo e grande schermo e a giudicare dai contenuti, Freddie Prinze Jr batte Lindsay Lohan. Lo analizzeremo stile rom-com battle in questa recensione di Natale con te di Gabriela Tagliavini, su Netflix dal 17 novembre, che vede il bel Zach di Kiss me e marito di Sarah Michelle Gellar recitare accanto a Aimee Garcia, la Ella Lopez di Lucifer. Se Falling for Christmas con Lindsay Lohan ricalcava a grandi linee Una coppia alla deriva, per Natale con te siamo in area Marry Me con Jennifer Lopez. Angelina, cantautrice e pop star in crisi, vede nell'incontro con la quasi quindicenne fan Christina, l'occasione per trovare l'ispirazione perduta e sottrarsi ai riflettori prima di Natale. Andando a trovare la ragazzina direttamente a scuola per farle una sorpresa, complice una bufera di neve, la star deve suo malgrado fermarsi a casa di Christina che vive con il padre vedovo, insegnante di musica e la nonna. Con Miguel (Freddie Prinze Jr.), papà di Christina, anche lui musicista, arriva un'improvvisa intesa creativa che sfocia in un brano hit di Natale e, inutile dire, l'amore.

Premettendo che dalle commedie romantiche di Natale come questa, in stile Hallmark, ci aspettiamo delle confortevoli e rassicuranti ovvietà da gustare durante le feste o in attesa delle festività per rimanere leggeri, Natale con te mette a segno qualche punto in più in area diversity e rappresentazione e personalizza il tutto con qualche riferimento alle abilità culinarie di Freddie Prinze Jr. Il risultato è una storia già vista ma non troppo, una rappresentazione del Natale in salsa latina che poco o mai era stata mostrata nel dettaglio per un pubblico così vasto e quindi uno dei film da scegliere tra i feel-good movie delle feste.

Tra Marry Me e Notting hill

A volte per far funzionare una commedia, specialmente quella di Natale senza troppe pretese, non è l'originalità che conta ma la fascinazione del pubblico per certi giochi di trama, delle dinamiche che come abbiamo discusso in passato in Film romantici: le 5 regole per storie d'amore di successo, se utilizzate, accendono l'atmosfera. Secondo questo schema, per Natale con te siamo in area "Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla": Notting Hill incontra Marry me, a Natale. Angelina, pur avendo un'anima buona e piena di sentimenti fatica a vivere da famosa cantate in un mondo di squali, proprio come la Anna di Julia Roberts o la Kat di Jennifer Lopez. L'incontro fortuito con questi uomini così affascinanti nella loro genuinità e normalità, e nel caso di Natale con te (e Marry me), padri affettuosi, sigilla il patto non scritto tra film e pubblico e guadagna consensi. Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr.non sono certo Jennifer Lopez e Owen Wilson, ma nel loro piccolo mondo di Natale possono aspirare a colpire il cuore dei 221 milioni di abbonati Netflix.

Natale Latino

Se si è degli habituè dei film di Natale del piccolo schermo, si sapranno a memoria anche le usanze americanissime delle feste: dal bacio sotto il vischio ai biscotti di pan di zenzero da decorare fino all'eggnog e la pumpkin pie. Ciò che Natale con te aggiunge di nuovo sul piatto delle festività è un'immersione totale dentro le tradizioni della comunità latinoamericana, rappresentata qui dalla famiglia di Miguel che, insieme alla madre, si cimenta in prelibatezze e rituali culinari che in pochi conoscono e che contribuiscono ad aprire le porte di altri Natali, altre celebrazioni, altrettanto importanti e dal grande senso di famiglia. In aggiunta a questo Natale insolito, scopriamo anche la Quinceañera, rito di passaggio di origine latinoamericano che celebra i 15 anni di una ragazza, come data di passaggio all'età adulta. Angelina (Aimee Garcia) aiuta la giovane Christina (Deja Monique Cruz) a preparare il balletto per questo importante evento e Natale con te riesce a distinguersi.

Freddie Prinze Jr che fa la differenza

Torniamo al paragone con Falling for Christmas, film di Natale che ha segnato il ritorno di Lindsay Lohan perché ne avevamo criticato la mancanza di vero coinvolgimento emotivo e personale da parte dell'attrice. Freddie Prinze Jr al contrario in Natale con te dona tutto se stesso, a cominciare dalle capacità culinarie. L'attore negli ultimi anni si è dedicato ad un podcast dal titolo Wrestling With Freddie data la sua passione per la world wrestling entertainment ma è soprattutto un abile chef, tanto da pubblicare nel 2016 Back to the kitchen, libro di cucina con prefazione scritta dalla moglie Sarah Michelle Gellar.

Freddie Prinze Jr è anche un uomo molto dedito alla famiglia, qualità questa che spicca particolarmente nel film insieme alla sua abilità nel preparare i tamales, piatto tipico della cucina messicana che Miguel cucina per Angelina. La presenza di Freddie Prinze Jr all'interno di Natale con te fa la differenza, rende godibile il viaggio del film e fa venire voglia di cambiare menu oltre quello tradizionale durante le feste e non solo.