Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne, Carrie Coon nel trailer del film Netflix His Three Daughters

Le sorelle Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne e Carrie Coon affrontano la loro complessa relazione nel trailer di His Three Daughters, dramma familiare in arrivo su Netflix il 20 settembre. La pellicola, scritta e diretta da Azazel Jacobs, è stata presentata in anteprima lo scorso anno al Toronto International Film Festival. Olsen, Lyonne e Coon interpretano tre sorelle divise da problemi caratteriali che si riuniscono in un appartamento di Manhattan per aiutare il padre malato e provano ad appianare le loro divergenze.

"È bello essere insieme", esclama Elizabeth Olsen rivolta alle sue sorelle in un momento del trailer. "Questo è il modo in cui dovrebbe essere, il modo in cui lui lo vorrebbe."

Più tardi, quando gli viene chiesto aiuto per scrivere il necrologio del padre, Lyonne scherza: "Ho sposato un paio di puttane pazze, ho cresciuto alcune puttane pazze".

Nel cast del film, prodotto dalla stessa Natasha Lyonne e da Maya Rudolph, troviamo anche Jovan Adepo, Jay O. Sanders, Rudy Galvan, Jose Febus e Jasmine Bracey.

L'esperienza con la morte

Il regista Azazel Jacobs ha svelato a IndieWire l'origine dell'ispirazione dell'intensa storia raccontata nel suo film spiegando: "Ho sperimentato la morte di persone vicine, così crescendo ho sempre temuto di perdere i miei genitori. Ho cercato di riprodurre nel mio film la sensazione del tempo che collassa quando sai che qualcosa che temi accada sta per accadere".

Jacobs era determinato a creare sullo schermo "un ambiente in cui potersi rifugiare". per questo ha scelto di girare in 35mm con l'aiuto del direttore della fotografia di Lady Bird e Frances Ha Sam Levy. "Anche se avevo a che fare con temi drammatici, volevo far parte diquesto mondo. Volevo stare con questi attori. Volevo essere su questo set. Volevo poter raggiungere a piedi questo posto dal mio quartiere", ha detto. "Una volta che abbiamo trovato quell'appartamento, con quel cortile tanto perfetto da non dover cercare altre location, non ho avuto ripensamenti".