Netflix: qual è stato l'anime più visto del 2023?

Netflix sta esplorando il mondo degli anime da diversi anni, non solo aggiungendo franchise di anime affermati al suo roster, ma anche creandone di originali. Ecco allora i più visti di questo 2023 che sta giungendo al termine.

Nella classifica degli anime più visti spicca Demon Slayer, che è diventato un successo inarrestabile in un periodo di tempo relativamente breve. Seguono anime del calibro di Hajime no Ippo, Record of Ragnarok, Vinland Saga, One Piece, Pokemon e molti altri. Sarà interessante vedere se Demon Slayer Corps sarà in grado di mantenere il primo posto anche nel 2024.

Il 2023 non è stato un anno importante per Netflix solo per quanto riguarda gli anime originali come Scott Pilgrim: La Serie, Black Clover: Sword of The Wizard King, Pluto e altri ancora, ma anche grazie agli adattamenti di anime in live-action.

One Piece è arrivato la scorsa estate ed è stato un successo immediato per il servizio di streaming, tanto da essere rapidamente confermato per una seconda stagione da nientemeno che il creatore Eiichiro Oda. Più recentemente, Netflix ha distribuito l'adattamento live-action di Yu yu hakusho, la cui storia è incentrata sui detective degli spiriti che combattono contro minacce soprannaturali.

Il 2024 si preannuncia un anno di grandi successi per Netflix: il servizio di streaming ha infatti confermato che Delicious in Dungeon, Beasters: Final Season, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft e altri ancora arriveranno sulla piattaforma.