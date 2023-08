Demon Slayer: la carinissima quanto letale Nezuko Kamado in una folle action figure scontata su Amazon

Su Amazon è possibile trovare una spettacolare action figure di Nezuko Kamado da Demon Slayer. Attualmente parlando, la trovate a 76,01€, scontata del 6% dal prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete far altro che passare dal box qui sotto.

La dolce e letale Nezuko Kamado, sorella del protagonista di Demon Slayer, è arrivata su Amazon con un'action figure da urlo. Grande 15,88 x 15,24 x 23,88 cm, con un peso di 500 grammi, questa statuina saprà rendere felici i fan del manga/anime realizzato da Koyoharu Gotōge. I dettagli e la cura generale la rendono qualcosa d'immancabile e imprescindibile.

Chainsaw Man: su Amazon una delle action figure più brutali e dettagliate in commercio

Acquistate anche voi la figure di Nezuko Kamado da Demon Slayer. Stiamo parlando di un gadget da collezione unico nel suo genere, che merita assolutamente la vostra attenzione. In alternativa, può trasformarsi in una perfetta idea regalo.