Battle Shonen: 10 consigli per scoprire questo sottogenere degli anime

Avete presente Dragon Ball? Se rispondete di no, state mentendo sapendo di mentire. Tutti conoscono Dragon Ball, pochi sanno che il genere cui appartiene si chiama shōnen, anche se questa parola, che in giapponese significa "ragazzo", non identifica propriamente una categoria di opere, quanto un pubblico di riferimento: quello degli adolescenti, perlopiù di sesso maschile secondo le ricerche demografiche che hanno spinto l'industria giapponese a categorizzare le pubblicazioni nel secolo scorso e che, per esempio, hanno associato al pubblico adolescenziale femminile il genere shōjo.

Naruto: Rasen Shuriken Vs Kienzan

I tempi naturalmente sono cambiati, ma queste etichette sono rimaste, e col passare degli anni si sono moltiplicati esperimenti e sottogeneri come, appunto, quello dei battle shōnen: sono quei manga e quegli anime in cui i personaggi combattono nemici sempre più forti, diventando sempre più potenti. Dragon Ball è probabilmente il battle shōnen più popolare in assoluto, così come lo sono One Piece e Naruto, con cui ha formato per anni una sorta di "trinità" sulle pagine della rivista nipponica Weekly Shōnen Jump. Naturalmente ci sono tantissimi altri anime appartenenti al genere che sono arrivati anche sulle nostre reti e che potete trovare sulle principali piattaforme digitali. Eccone dieci che, secondo noi, rappresentano bene questo tipo di prodotti e potrebbero essere un'ottima visione.

1. Bleach

Bleach: il protagonista in una scena

Tratto dal manga di Tite Kubo, l'anime di Bleach ha una storia particolare: è andato in onda tra il 2004 e il 2012, quando l'autore non aveva ancora completato l'opera cartacea, per poi andare in pausa prima dell'arco narrativo finale. Quest'ultimo è cominciato solo nel 2022 col sottotitolo Thousand-Year Blood War ed è tutt'ora in corso: potete trovarlo su Disney+ mentre la serie originale è un po' su Netflix e un po' su Prime Video. Il protagonista, Ichigo Kurosaki, è un teppistello che si ritrova suo malgrado a fare lo shinigami, cioè il dio della morte: i conflitti e le cospirazioni del mondo soprannaturale lo travolgeranno, costringendolo a impugnare la sua fedele spada zanpakutō contro nemici sempre più potenti.

2. Le bizzarre avventure di JoJo

Le bizzarre avventure di Jojo: un'immagine

L'anime ispirato al longevo manga di Hirohiko Araki - in corso dal 1987! - è finalmente disponibile su Netflix nella sua interezza: un'epopea animata che copre i primi sei archi narrativi dell'opera originale. La storia segue le generazioni della famiglia Joestar e delle sue ramificazioni, dalla Londra vittoriana ai giorni nostri. I protagonisti affrontano minacce assurde e spaventose, in battaglie all'ultimo sangue o, meglio ancora, neurone. Nonostante i loro incredibili poteri soprannaturali, i personaggi di Araki combattono soprattutto con l'astuzia e l'ingegno. Le bizzarre avventure di JoJo è una serie che spazia tra diversi generi, dall'horror al thriller passando per la commedia, tra gag esilaranti e storie d'amore stucchevoli, caratterizzata da una varietà di ambientazioni e aneddoti stupefacente. E se volete un motivo in più per guardarla: il quinto arco, Vento Aureo, è ambientato in Italia!

3. Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho: Yusuke in un'immagine

Da poco riproposto su Netflix anche in versione live action, Yu Yu Hakusho (noto anche come Yu degli spettri) è stato scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, lo stesso autore del più popolare e recente Hunter X Hunter. L'anime, andato in onda tra il '92 e il '94, racconta la storia di Yusuke Urameshi, un giovane teppista - ma questa l'avete già sentita, vero? - che sacrifica la propria vita per una buona azione: le forze dell'Aldilà gli concedono quindi una seconda possibilità, purché combatta per loro i mostri e gli umani che minacciano il mondo dei vivi. Caratterizzato da un raro equilibrio tra introspezione, commedia e azione, l'anime di YuYu Hakusho conta 112 episodi e potete trovarlo interamente su Netflix.

Yu Yu Hakusho, la recensione: il manga di culto in una trasposizione efficace

4. Inuyasha

Inuyasha: un'immagine promozionale dell'anime

La "regina dei manga" Rumiko Takahashi è nota soprattutto per i famosissimi Lamù, Maison Ikkoku e Ranma 1/2, ma il suo Inuyasha - che trovate interamente su Prime Video - insieme alla stagione finale The Final Act e i vari lungometraggi cinematografici - è uno shōnen così articolato da stare stretto nel genere "battle": eppure ci sono continui combattimenti, colpi speciali, trasformazioni e potenziamenti. Takahashi riesce a caratterizzare un cast incredibile partendo da una premessa originale: la giovane liceale Kagome finisce nel Giappone feudale, dove la sua antenata ha intrappolato il demone mezzosangue Inuyasha. Comincia così una complicata love story che matura nel corso di un lungo viaggio alla ricerca dei frammenti di una pietra che, nelle mani sbagliate, potrebbe riscrivere la storia. Pur lunghissimo - quasi 200 episodi - Inuyasha è un anime consigliatissimo anche per la colonna sonora di rara bellezza.

5. Food Wars!

Food Wars: un'immagine dell'anime

Probabilmente starete pensando che questo sia uno strano anime da consigliare, eppure Food Wars! (Shokugeki no Soma) di Yūto Tsukuda e Shun Saeki rientra quasi perfettamente nei canoni dei battle shōnen: abbiamo la crescita personale, il cameratismo, i rivali che diventano amici e viceversa, i potenziamenti e persino i tornei. Solo che i protagonisti si sfidano a colpi di manicaretti nell'accademia culinaria più importante del Giappone: Soma Yukihira, che proviene da un ristorantino a conduzione familiare, ha un talento innato per la cucina e punta a scalare la vetta, ma deve vedersela con avversari che padroneggiano le più svariate arti culinarie. Food Wars! è una serie esilarante, ironica, avvincente e, perché no, anche istruttiva. Se amate cucinare, ovviamente.

6. Fairy Tail

Fairy Tail: una scena

Con oltre 300 episodi e due lungometraggi, Fairy Tail è uno dei battle shōnen animati più longevi in circolazione: tratto dal manga fantasy di Hiro Mashima, racconta le disavventure dell'omonima gilda di avventurieri, alle prese con nemici di ogni genere, spesso appartenenti a gilde avversarie, che si contendono il mondo di Earthland. Contraddistinto da disegni taglienti, un umorismo che sfiora il genere hentai e un ricchissimo cast di personaggi, un po' stereotipati ma ben caratterizzati, Fairy Tail è un anime tutto azione, leggero e divertente. Su Netflix trovate anche Edens Zero, dello stesso autore, che in un certo senso è la controparte fantascientifica di Fairy Tail.

7. Shaman King

Shaman King: una scena

Il manga di Hiroyuki Takei ha avuto due adattamenti animati: uno nell'ormai lontano 2001 e un altro, risalente solo all'anno scorso, che potete trovare tranquillamente su Netflix e che rispecchia maggiormente la volontà dell'autore. Shaman King è una storia dal ritmo serrato in cui i medium provenienti da tutto il mondo combattono nel torneo chiamato Shaman Fight: il protagonista, Yoh Asakura, partecipa alla lotta insieme ad amici e rivali che daranno loro filo da torcere, compreso suo fratello Hao. Lo stile affilato come la lama di un coltello rituale e i pittoreschi personaggi che compongono il cast - specialmente gli spiriti - rendono Shaman King una visione elettrizzante e consigliata se si vuole spegnere il cervello e godersi un anime pieno di botte e spettacolari colpi speciali.

Demon Slayer - The Movie: Il Treno Mugen, la recensione di un grande successo anime

8. Demon Slayer

Demon Slayer: una scena

Demon Slayer, noto anche come Kimetsu no Yaiba, è stato la rivelazione degli ultimi anni. Tratto dal manga di Koyoharu Gotoge e adattato meravigliosamente per il piccolo e grande schermo dallo studio Ufotable, l'anime è un battle shōnen che affonda le unghie nel Giappone del periodo Meiji, spiegato con cura e dovizia di particolari dall'autore tra una battaglia sanguinosa e l'altra. Un demone stermina la famiglia Kamado: i superstiti sono solo la piccola Nezuko, trasformata parzialmente in mostro e il giovane Tanjiro, che decide così di diventare un cacciatore di demoni per vendicarsi e cercare la cura per la sorellina. Ovviamente Tanjiro resterà coinvolto in un conflitto più grande di lui, che lo porterà a conoscere nuovi amici e a incrociare la sua katana con avversari micidiali. Sebbene il manga si sia ormai concluso da qualche tempo, l'anime è ancora in corso d'opera: trovate le prime stagioni su Netflix e Prime Video.

9. Fullmetal Alchemist

Full Metal Alchemist Brotherhood: una scena dell'anime

Pubblicato tra il 2000 e il 2010, il manga di Hiromu Arakawa ha avuto un successo talmente strepitoso da essere trasposto in animazione due volte: prima che finisse l'opera cartacea, con uno sviluppo e una conclusione molto diversi, e in seguito alla conclusione del manga con un anime più moderno e fedele, contrassegnato dal sottotitolo Brotherhood. Noi vi consigliamo di guardare entrambi: su Prime Video potete trovare Brotherhood, mentre su Netflix ci sono tre discreti film live action. Potremmo tessere solo lodi sperticate all'equilibrio dell'intreccio, al cast affascinante e alla filosofia ingegnosa dietro i combattimenti tra alchimisti in grado di piegare la materia al loro volere, ma sempre pagando un prezzo: lo sanno bene Edward e Alphonse, i due fratelli protagonisti, in cerca della Pietra Filosofale mentre una cospirazione rischia di sprofondare il loro mondo nel caos e nella guerra.

10. Fire Force

Fire Force: una scena dell'anime

Non tutti sanno che Fire Force è il prequel di Soul Eater: i due manga di Atsushi Ohkubo sono collegati, ma se guardate solo anime allora potrete scoprirlo solo tra qualche anno, visto che Fire Force è ancora in corso. Su Prime Video trovate le prime due stagioni, che meritano assolutamente la vostra attenzione. La premessa è molto originale: in un mondo post-apocalittico che ha superato una grande catastrofe, una generazione di pirocineti affronta i casi di autocombustione che trasformano gli esseri umani in mostri senza controllo. Shinra Kusakabe, il protagonista, entra a far parte della Fire Force, ma non sa di essere legato a doppio filo con un culto che intende causare un altro cataclisma. Combattimenti mozzafiato, personaggi eccentrici e ben caratterizzati, una trama ricca di colpi di scena: consigliatissimo.