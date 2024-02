Netflix, il pubblico guarda serie straniere per imparare una nuova lingua

Qualche generazione fa, chi voleva imparare l'inglese spesso familiarizzava con la più grande esportazione americana: il rock & roll. Oggi, questo ruolo potrebbe appartenere a un'altra grande esportazione americana: Netflix.

Steve Toy, amministratore delegato della piattaforma di apprendimento linguistico Memrise e dirigente di lungo corso nel settore dell'istruzione, lo vede ogni giorno. Come i suoi concorrenti di Duolingo, Babble e Rosetta Stone, Memrise si basa su quelle che Toy chiama "flashcard di fantasia". Tuttavia, Memrise è istruttivo tramite YouTube, video TikTok... e Netflix.

Mentre un utente di Memrise impara nuove parole e frasi, l'applicazione utilizza l'intelligenza artificiale per creare banche di parole per i video più popolari, scorrendo costantemente YouTube e TikTok. Quando uno studente conosce l'80% delle parole di un video, questo diventa uno strumento per l'apprendimento del contesto.

Supponiamo che stiate imparando lo spagnolo e che vi piaccia Bad Bunny. Cercate il video musicale su Memrise e l'applicazione creerà delle flashcard personalizzate che vi porteranno all'80% di comprensione - la soglia, secondo Toy, per seguire una canzone nel contesto.

Netflix come stimolo per imparare nuove lingue

E quando si tratta di mettere alla prova le proprie capacità rispetto a una scena, a un episodio televisivo o a un film, Netflix è diventata la risorsa più indicata. È il più grande streamer, ovviamente, ma ha anche la più profonda penetrazione globale e il maggior numero di contenuti internazionali. Secondo Toy, il 45% degli utenti di Memrise in tutto il mondo cita il "consumo di media" come motivazione per imparare un'altra lingua. Negli Stati Uniti, la percentuale è significativamente più alta.

Tra gli utenti di Memrise che vogliono imparare il coreano, l'86% ha indicato Squid Game di Netflix, Parasite di Bong Joon-ho e/o la musica K-pop come fattori chiave. Memrise ha registrato un "forte aumento" degli studenti della lingua coreana con l'ascesa di gruppi K-pop come BTS e Blackpink, ha dichiarato Toy. Il successo di Squid Game ha fatto salire ulteriormente il livello.

Squid Game 2: Lee Jung-jae cerca vendetta nel primo teaser della serie Netflix

I contenuti in lingua straniera di Netflix possono essere guardati con il doppiaggio in lingua locale, sottotitolati o presentati interamente in lingua originale. Toy consiglia agli studenti di Memrise di iniziare la visione di un film in lingua straniera con il doppiaggio, di passare poi ai sottotitoli e infine di provare la lingua originale.