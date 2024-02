Squid Game 2: Lee Jung-jae cerca vendetta nel primo teaser della serie Netflix

Pochi minuti fa, Netflix ha svelato il primo teaser trailer ufficiale di Squid Game 2, seconda stagione dell'acclamato fenomeno globale.

Un teaser misterioso

Il filmato mostra il protagonista dello show, un Lee Jung-jae dai capelli rossi, ricevere una telefonata mentre si trova in aeroporto: "Ti pentirai della tua decisione" si sente. "Ti troverò. A qualunque costo", afferma il protagonista.

Al momento non sono disponibili altri dettagli sulla trama della stagione, ma è probabile si tratterà della ricerca di vendetta del personaggio uscito vivo al termine della prima stagione dello show.

Quando uscirà Squid Game 2?

Attualmente non è stata ancora svelata la data di uscita prevista per l'arrivo del secondo capitolo della storia di Squid Game, serie che ha debuttato il 17 settembre 2021 e ha stabilito nuovi record di visualizzazioni, con oltre 1,65 miliardi di ore viste in 28 giorni.

Nel cast si assisterà al ritorno di Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo. Tra i nuovi interpreti ci sono invece Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.