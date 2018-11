Netflix, novembre 2018: le novità in catalogo per film e serie TV

Patrizio Marino

Nuovo mese, nuovi contenuti esclusivi per Netflix! In arrivo a novembre 2018 la serie italiana Baby, il nuovo film dei Fratelli Coen e The Other Side of the Wind, l'ultima opera che Orson Welles avrebbe voluto mostrare al mondo. Come sempre sono numerose le novità in arrivo nel catalogo, tra Film e Serie TV. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Super Drags, Stagione 1 disponibile dal 9 novembre

Westside, Stagione 1 disponibile dal 9 novembre

Narcos: Messico, disponibile dal 16 novembre (quarta stagione di Narcos)

Il metodo Kominsky, Stagione 1 disponibile dal 16 novembre

The Finale Table, disponibile dal 20 novembre

Frontier, Stagione 3 disponibile dal 23 novembre

Baby, Stagione 1 disponibile dal 30 novembre

1983, Stagione 1 disponibile dal 30 novembre

Death by Magic, disponibile dal 30 novembre

Serie TV Originali NETFLIX - Episodi Settimanali

Dynasty, Stagione 2 ogni sabato dal 3 novembre

Black Lightning, Stagione 2 ogni martedì dal 6 novembre

I FILM SU NETFLIX

Film Originali Netflix

The Other Side of the Wind, disponibile dal 2 novembre

Il Calendario di Natale, disponibile dal 2 novembre

Outlaw King - Il re fuorilegge, disponibile dal 9 novembre

The Ballad of Buster Scruggs, disponibile dal 16 novembre

Nei panni di una principessa, disponibile dal 16 novembre

Qualcuno salvi il Natale, disponibile dal 22 novembre

Un principe per Natale: Matrimonio reale, disponibile dal 30 novembre

Film

12 anni schiavo, disponibile dal primo novembre

I figli degli uomini, disponibile dal primo novembre

Le belve, disponibile dal primo novembre

Ted, disponibile dal primo novembre

La donna che visse due volte, disponibile dal primo novembre

Genius, disponibile dal 9 novembre

Passengers, disponibile dal 12 novembre

Phenomenon, disponibile dal 14 novembre

Barriere, disponibile dal 20 novembre

Rushmore, disponibile dal 28 novembre

La Bella e la Bestia, disponibile dal 29 novembre

Lei, disponibile dal 30 novembre

Documentari Originali Netflix

Mi ameranno quando sarò morto, disponibile dal 2 novembre

ReMastered: Tricky Dick & The Man in Black, disponibile dal 2 novembre

Medal of Honor, disponibile dal 9 novembre

Per i bambini

Originali Netflix Per i più piccoli

Piccoli Geni, disponibile dal 2 novembre

Beat Bugs, Stagione 3 disponibile dal 9 novembre

She-Ra e le Principesse Guerriere, disponibile dal 16 novembre

Il principe di Peoria, disponibile dal 16 novembre

Motown Magic, disponibile dal 20 novembre

Altri film per i più piccoli

Curioso come George, disponibile dal primo novembre

Sing, disponibile dal 4 novembre

Le follie dell'imperatore, disponibile dal 14 novembre

Shopkins - il diamante della Regina, disponibile dal 15 novembre

Per saperne di più, ecco gli ultimi aggiornamenti al catalogo di Netflix Italia.