Adolescence: la serie di Stephen Graham è la seconda in lingua inglese più popolare di Netflix

Deadline ha annunciato che Adolescence si è aggiudicata ufficialmente il secondo posto della classifica delle serie in lingua inglese più viste sulla piattaforma streaming di Netflix.

La miniserie britannica ha superato abbondantemente la quarta stagione di Stranger Things e si è attestata al secondo posto con 141,2 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita, lo scorso 13 marzo.

L'incredibile successo di Adolescence

A stupire è soprattutto il fatto che la miniserie è composta soltanto da 4 episodi ma sono bastati per conquistare il pubblico di Netflix in tutto il mondo.

Adolescence racconta la storia di un ragazzino di 13 anni (Owen Cooper) che viene accusato di aver accoltellato a morte una compagna di classe, dopo essere stato risucchiato nell'ambiente tossico della manosfera online.

Una scena della serie Adolescence

Grazie ad un grande passaparola, Adolescence è riuscita a competere con alcune delle più importanti serie televisive di Netflix composte da molti più episodi e stagioni.

Gli altri record di visualizzazioni su Netflix e il ritorno di Stranger Things

L'unica serie che è riuscita sinora a tenere testa ad Adolescence in quanto a visualizzazioni è Mercoledì, che conserva il primato come serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma di Netflix con 252 milioni di visualizzazioni.

L'attesa ora si sposta sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola. Gli episodi verranno distribuiti in tre parti diverse tra novembre e fine dicembre, com'è stato annunciato all'evento globale TUDUM dello scorso weekend.

Una scena della quinta stagione di Stranger Things

Alla luce dell'importanza della serie e del fatto che si tratta della stagione conclusiva, alla fine Stranger Things potrebbe riconquistare il secondo posto scalzando Adolescence ma ciò non toglie il grande risultato ottenuto dalla miniserie britannica di soli 4 episodi, ideata e interpretata da Stephen Graham.